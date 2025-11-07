Split vrije uoči prosvjeda Torcide na rivi: Sve će osiguravati jake policijske snage

Na zgradi školske dvorane i spomeniku splitskim partizanima osvanuli su uvredljivi grafiti i poruke mržnje prema Srbima. Sve uoči prosvjeda Torcide zakazanog zbog, kako navode, pritvaranja hrvatskog branitelja nakon incidenta na Danima srpske kulture. Uz njega, istražni zatvor određen je i za još osam osoba.

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Cambj kazao je kako nema podatke o tome jesu li pritvoreni hrvatski branitelji: “Imam samo podatak da se radi o osobama rođenima u rasponu od 1966. do 2002. Žalbe još uvijek nisu došle i o tome ne mogu komentirati.”

Među pritvorenim osobama je i predsjednik HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, Jakov Ćaleta. Njemu je splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja javno izrazio podršku na Facebooku.

"Moj branjenik se, kao i kotarski vijećnici, suglasio se sa zahtjevom g. Matijevića, da on za nekakvu manifestaciju upotrijebi kotarske prostorije. Niti je imao ikakvog motiva niti bilo koga mrzi", ističe odvjetnica Anamarija Ljubičić Kuzmanić.

Iz Torcide i dalje pozivaju na prosvjed, poručujući: “U subotu nas očekuje sadržajan dan. U prijepodnevnim satima borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprotstave se onome što vrijeđa njihova načela.”

'Treba spriječiti daljnje incidente'

Uoči prosvjeda na splitskoj Rivi, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sastao se s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

Šuta je izjavio kako je potrebno spriječiti daljnje incidente: “Nije dobro što se dogodilo i žao mi je da Split bude u udarnim terminima svih dnevnika. Moramo povući korake i određene zaključke da se ovakve stvari više ne događaju. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali sigurnost mora biti na javnom mjestu.”

Prema Zakonu o javnom okupljanju, organizator je dužan prijaviti skup nadležnoj policiji radi sigurnosti.

Božinović je istaknuo kako je prosvjed zajamčeno pravo: “Prosvjed vam je demokratsko pravo. Javno okupljanje, ako organizator smatra da je potrebno, prijavljuje se policiji – što je uvijek dobro i poželjno. Međutim, javna okupljanja u demokratskim društvima ne zahtijevaju posebno odobrenje, nego su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske.”

Podsjetio je i na mogućnost zabrane, ali i poručio da se o zabrani nije razmišljalo: “Nama je u društvu važan dijalog. Bitno je da nema nasilja ni kršenja javnog reda i mira.”

Braniteljske udruge uz Torcidu

Uz Torcidu su stale i braniteljske udruge koje najavljuju dolazak na prosvjed. U priopćenju Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i županije stoji:

“Petar Gojun, hrvatski branitelj i logoraš srpskih koncentracijskih logora, čovjek čiji brat ubijen u Vukovaru još nije pronađen, nalazi se u pritvoru… Nećemo dopustiti kriminalizaciju ljudi koji su stvarali Hrvatsku, niti novu nepravdu nad onima koji su preživjeli srpske logore…”

Ministar obrane Ivan Anušić pozvao je na smirivanje tenzija: “Svatko ima pravo na svoje mišljenje i njega javno svjedočiti i komunicirati. Nema tu dileme. Treba smiriti strasti.”

Na najavljeni prosvjed reagirao je i bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak, koji smatra da motivi nisu borba protiv nepravde.

“Nisu prosvjedovali protiv nepravde koja svakodnevno izjeda naš grad i Hrvatsku. Umjesto toga, prosvjeduju da bi zastrašili manjinu i branili nasilnike. To je sramota i to treba jasno reći. Očekivao bih i da se branitelji bore protiv korupcije i kriminala, a ne da brane one koji su napali djecu i starce.”

Prosvjed počinje u subotu u 11 sati, a osiguravat će ga jake policijske snage.