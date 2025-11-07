FREEMAIL
VRIJE U SPLITU /

Novi incident uoči prosvjeda: Išaran spomenik partizanima

Novi incident uoči prosvjeda: Išaran spomenik partizanima
Foto: Dalmacija Danas

Spomenik je posljednjih godina više puta bio meta vandala koji su po njemu iscrtavali ustaške znakove i svastike. U listopadu prošle godine bio je razbijen, i to neposredno prije obilježavanja godišnjice oslobođenja Splita od fašizma

7.11.2025.
16:23
danas.hr
Dalmacija Danas
Na splitskim Plokitama ponovno je oštećena spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu. Nepoznati počinitelj uoči najavljenog prosvjeda Torcide na Rivi išarao je ploču crnim sprejem, nacrtavši ustaško slovo “U”, javlja Dalmacija Danas.

Na spomen-ploči stoji natpis: "Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. kolovoza 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti."

Ovaj čin samo je posljednji u nizu sličnih napada na istu lokaciju. Spomenik je posljednjih godina više puta bio meta vandala koji su po njemu iscrtavali ustaške znakove i svastike.

Prošle godine spomenik razbijen

U listopadu prošle godine bio je razbijen, i to neposredno prije obilježavanja godišnjice oslobođenja Splita od fašizma. Obnova je dovršena tek prije nešto više od mjesec dana.

Ploča je postavljena u čast mladim Splićanima koji su u kolovozu 1941. godine napustili grad, tada pod talijanskom okupacijom, i otišli prema Mosoru kako bi se priključili partizanima. Većina ih je poginula 26. kolovoza iste godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljedice napada u Splitu: Ako ih osude za nasilje iz mržnje, prijeti im i 5 godina zatvora

