Benzin pojeftinio: Donosimo gdje je spremnik goriva jeftiniji gotovo 15 eura

Otkako je Vlada prije tri mjeseca prepustila odluku tržištu, većih poskupljenja goriva nije bilo. Benzin je pojeftinio, a gorivo je u Hrvatskoj i dalje, u prosjeku, jeftinije nego u većem dijelu Europske unije. No, od pumpe do pumpe cijene se itekako razlikuju.

Suprotno svim strahovima. Tržište već mjesecima vozi bez ograničenja, a cijene nisu stisnule gas. Scenarij drastičnog poskupljenja goriva nije se ostvario. S jedne strane cijena je prihvatljiva, no s druge ona varira od postaje do postaje.

Pratiti cijene itekako se isplati s obzirom na to da već tri mjeseca distributeri sami određuju koliko košta litra goriva. Cijene se razlikuju od pumpe do pumpe. Pa tako primjerice ista vrsta premium goriva, kod istog distributera, ali na različitim pumpama košta čak 29 centi više. Na prosječnom spremniku od 50 litara ta razlika znači uštedu od 14 i pol eura.

Stabilne cijene običnog benzina i dizela

Za razliku od premium goriva, cijene običnog benzina i dizela su stabilne.

"Govorimo o padu cijene benzina za nekih 2 posto, a cijena litre euro dizela nam je porasla 0,8 posto. Cijene su stabilne, nije bilo velikih pomaka. Govorimo o rastu ili padu cijena, ovisno o tjednu od jednog, dva, najviše tri centa“, kaže Tin Bašić, urednik portala cijenegoriva.info

Iako tržište samo formira cijene, gorivo u Hrvatskoj i dalje je, u prosjeku, jeftinije nego u mnogim zemljama u okruženju.

"To samo pokazuje da država nije trebala ništa ni napraviti, nije slobodno tržište to zbog čega postoji inflacija, nego kada država pumpa novac. Kad god se pumpa novac npr. povećanjem plaća ili kada dobijemo EU novac to je razlog za inflaciju, a zato što postoji slobodno tržište“, ističe Boris Podobnik, predsjednik Udruge malih distributera goriva.

Novo poskupljenje?

Iz Ministarstva gospodarstva i danas jasno poručuju da je neopravdan i prekomjeran rast cijena neće biti dopušten. Ako se, kojim slučajem dogodi, onda će cijene goriva ponovno formirati Banski dvori.

"Cijene nafte osim skoka neposredno nakon ruske agresije na Ukrajinu su praktično sada najjeftinije u proteklih 10 godina. Teško je reći hoće li doći do novog poskupljenja. Ako dođe do neke globalne destabilizacije političke, poskupljenja su neminovna“, kaže Igor Dekanić, energetski stručnjak.

Svaka nova kriza brzo se prelije i u spremnike, koji su, barem za sada sigurni.