STRAVA U VELIKOJ GORICI /

Susjeda otkrila detalje o ženi koja je ubila muškarca: 'Kucala je, uvijek je tražila novac...'

Neslužbeno doznajemo da je ranije bila osuđivana zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji

8.11.2025.
16:59
RTL Danas
Rtl Danas
Veliku Goricu jutros je potreslo ubojstvo 52-godišnjeg muškarca. Zbog sumnje da ga je usmrtila, policija je privela 40-godišnju ženu. Ubojstvo se, kako doznajemo, dogodilo uporabom oštrog predmeta, a policijski očevid i dalje traje.

Osumnjičena je pod nadzorom policije, a neslužbeno doznajemo i da je ranije bila osuđivana zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji. Istraga bi trebala otkriti motive ovog tragičnog događaja koji je šokirao susjede i cijelo naselje. 

Susjeda Stana Grubenski ispričala je da je osumnjičena neki dan došla kod nje, ali ju nije puštala u kuću. Pojašnjava da se sa osumnjičenom nikad "nije moglo razgovarati" te da je uvijek tražila novac. Dodaje i da nikad nije čula galamu niti svađu kod susjeda. 

UbojstvoVelika Gorica
