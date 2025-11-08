HDZ-ov gradonačenik o prosvjedu Torcide: 'Živimo u demokraciji, svatko ima pravo na svoje mišljenje'

O današnjem prosvjedu Torcide u Splitu razgovarali smo s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Tisuće okupljenih danas na Rivi. Vi niste bili među njima. Kako gledate na zahtjeve koji su poslani?

Smatram da je pravosuđe, neovisno radi svoj posao i sve skupa trebamo prepustiti njima. Ono što mogu poručiti da mi je drago da je sve skupa prošlo bez nekakvih tenzija i da nikakvih incidenata nije bilo. Split je grad dijaloga, kulture i u budućnosti ovakve stvari je dobro da izbjegnemo.

U jednom trenutku čuli su se i sporni povici 'Za dom spremni' ispred suda. Kako na to gledate?

Nije mi drago da se to događa, ali svakako ono što moram kazati da svatko ima pravo na svoje mišljenje da ima pravo kazati u duhu demokracije ono što smatra da u ovom trenutku bitno i da živimo u demokratskoj državi.

Osuđujete li takve povike?

Ja osuđujem sve ono što u sebi sadrži govor mržnje, ali pozivam na sve da se tenzije smire i to je moj zadatak kao gradonačelnika i ne želim da Grad Split ni u jednom trenutku bude grad u kojem se događa bilo kakva netrpeljivost.

Ne slažete se sa zahtjevom da oni koji su uhićeni puste na slobodu? To su zatražili prosvjednici

Ja ne mogu komentirati što radi sud i na koji način donosi odluku. Gradonačelnik sam i imam svoje ovlasti. Da ulazim u rad suda, mislim da bi to bilo jako neprimjereno od mene.

Jedan od uhićenih je i član HDZ-a, a splitski dožupan mu je na Facebooku dao potporu. Kako vi gledate njegovo uhićenje?

Svatko onaj dok mu se ne podigne optužnica i dok nemamo presude, moje je da ja ne komentiram.

Ima li vašu potporu?

Što se tiče moje potpore, dok sve skupa se ne okonča, ja o tome ne mogu govoriti i davati nikakvo mišljenje. A što se tiče vašeg upita za dožupana, ja znam da su oni prijatelji i on mu je dao potporu i dalje od toga stvarno ne želim komentirati. Mi smo demokratska stranka i ja nikome ne zabranjujem da iznosi svoje mišljenje.

Koliko je ovaj današnji skup neugodna za vas kao prvog čovjeka Grada i za HDZ?

Mislim da ne možemo govoriti neugodnosti, nije se dogodio nikakav incident.

