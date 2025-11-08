Dok Milanović šuti, oporba traži ostavku premijera, stigao im odgovor: 'Pa kud mi to idemo...'

TORCIDA JE SVOJE REKLA /

Na poruke s Rive o kriminalizaciji Hrvata i obrani domovine, potpredsjednik Vlade Davor Božinović odgovara pozivom na dijalog. Ako se pita šefa oporbe Siniše Hajdaša Dončića odgovor je prema radikalizaciji i urušavanju demokratskih vrijednosti, a za to je kriv HDZ koji koketira s ekstremnom desnicom. Ljevica ističe da su podjele i revitalizacija ustaštva eskalirali nakon Thompsonovog koncerta na Hipodromu, desnica odgovara koncert je odobrio gradonačelnik Tomašević.

Osim premijera, Hajdaš Dončić prozvao je i svog bivšeg šefa i poručio da sada nije vrijeme ni za čiju šutnju. No upravo tu taktiku, barem zasad, bira Zoran Milanović. Na upit o današnjem skupu u Splitu iz Ureda predsjednika, bez odgovora. Više pogledajte u prilogu