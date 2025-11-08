FREEMAIL
freemail
PUT ZA OSMINU /

Hrvatska U17 reprezentacija rastura na Svjetskom prvenstvu: Mali Vatreni love prolaz dalje

Hrvatska reprezentacija do 17 godina sutra igra posljednju utakmicu gurpne faze Svjetskog prvenstva u Katru. Mali Vatreni protiv Kostarike traže prolaz u osminu finala, bilo kao jedna od dvije najbolje ekipe skupne C ili kao jedna od osam najboljih treće plasiranih. Dodatnu podršku pružili su im predsjednik HNS-a Marjan Kustić te tehnički direktor Stipe Pletikosa koji su posjetili momčad u Dohi. 

8.11.2025.
20:45
Sportski.net
Marijan BudimirHrvatska U17 Reprezentacija
