Hrvatska U17 reprezentacija rastura na Svjetskom prvenstvu: Mali Vatreni love prolaz dalje

PUT ZA OSMINU /

Hrvatska reprezentacija do 17 godina sutra igra posljednju utakmicu gurpne faze Svjetskog prvenstva u Katru. Mali Vatreni protiv Kostarike traže prolaz u osminu finala, bilo kao jedna od dvije najbolje ekipe skupne C ili kao jedna od osam najboljih treće plasiranih. Dodatnu podršku pružili su im predsjednik HNS-a Marjan Kustić te tehnički direktor Stipe Pletikosa koji su posjetili momčad u Dohi.