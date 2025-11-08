FREEMAIL
ITALIJA /

U obje utakmice bez pogotka igrali su hrvatski reprezentativci. Veliki talent napokon je dobio minutažu

U obje utakmice bez pogotka igrali su hrvatski reprezentativci. Veliki talent napokon je dobio minutažu
Foto: Antonio Saiai/zuma Press/profimedia

Comu je to šesti remi u ovoj sezoni, a sa 18 bodova na kontu drži privremeno sedmo mjesto. Cagliari je sa 10 bodova na 14. poziciji

8.11.2025.
17:47
Hina
Antonio Saiai/zuma Press/profimedia
Prvi subotnji dvoboji Coma i Cagliarija te Leccea i Verone u 11. kolu nogometnog prvenstva Italije završili su miroljubivo, bez pogodaka i podjelom bodova. U Comu je domaća momčad imala premoć u svim statističkim elemntima, ali u onom najvažnijem ostali su na nuli, baš kao i njihovi suparnici.

Ivan Smolčić je bio u početnom sastavu koji je na travnjak poslao Cesc Fabregas, a zamijenjen je u 90. minuti, dok je Martin Baturina igrao od 63. minute, dok je Marko Rog ozljeđen te je utakmicu gledao s tribine. Comu je to šesti remi u ovoj sezoni, a sa 18 bodova na kontu drži privremeno sedmo mjesto. Cagliari je sa 10 bodova na 14. poziciji. 

Slično je bilo i u srazu Leccea i Verone. Domaći su imali više prilika, ali se gost uspješno obranio. Za Veronu je Domagoj Bradarić igrao od prve minute, a igru je napustio u 74. minuti. Lecce je sa 10 bodova na 15. poziciji, a Verona je po šesti put osvojila bod i na predzadnjem je, 19. mjestu. Verona i Fiorentina su jedine momčadi bez ijedne pobjede u novoj sezoni Serie A.

Vodeći Napoli ima 22 boda, jedan više od Intera, Milana i Rome. U subotu će još igrati Juventus - Torino (18 sati) i Parma - Milan (20.45). 

 

   

 

ComoIvan SmolčićSerie AMartin BaturinaCagliariDomagoj BradarićHellas Verona
