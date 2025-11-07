FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SERIE A /

Bivši golman Dinama briljira dok se Modra obrana muči

Bivši golman Dinama briljira dok se Modra obrana muči
×
Foto: Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia

Šemperu je ovo bila četvrta utakmica u 11. kola bez primljenog pogotka, a Pisa se sada nalazi 16. na ljestvici s devet bodova

7.11.2025.
22:58
Hina
Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski vratar Adrian Šemper branio je čitav susret za Pisu koja je u 11. kolu talijanskog prvenstva na svom terenu svladala Cremonese Jamieja Vardyja sa 1:0 i tako ostvarila prvu ovosezonsku pobjedu. 

Gol vrijedan tri boda postigao je Idrissa Toure u 75. minuti, a to je ujedno bio i prvi domaći pogodak Pise ove sezone u Serie A. Ovo je Šemperu bila četvrta utakmica u 11. kola bez primljenog pogotka, a Pisa se sada nalazi 16. na ljestvici s devet bodova, dok je Cremonese ostao 10. sa 14 bodova. Na vrhu je Napoli sa 22 boda, jedan manje imaju Inter, Milan i Roma.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Poraz od Celte dramatičniji po pitanju forme, igre i kadra nego za ambicije: Evo kako do osmine

Adrian šemperSerie APisaCremoneseJamie Vardy
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SERIE A /
Bivši golman Dinama briljira dok se Modra obrana muči