Bivši golman Dinama briljira dok se Modra obrana muči

Hrvatski vratar Adrian Šemper branio je čitav susret za Pisu koja je u 11. kolu talijanskog prvenstva na svom terenu svladala Cremonese Jamieja Vardyja sa 1:0 i tako ostvarila prvu ovosezonsku pobjedu.

Gol vrijedan tri boda postigao je Idrissa Toure u 75. minuti, a to je ujedno bio i prvi domaći pogodak Pise ove sezone u Serie A. Ovo je Šemperu bila četvrta utakmica u 11. kola bez primljenog pogotka, a Pisa se sada nalazi 16. na ljestvici s devet bodova, dok je Cremonese ostao 10. sa 14 bodova. Na vrhu je Napoli sa 22 boda, jedan manje imaju Inter, Milan i Roma.

