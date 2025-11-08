FREEMAIL
YAMALE, GLEDAŠ LI? /

Evo zašto svi bruje o Jagušiću! Pogledajte golčinu sezone o kojoj će se još dugo pričati

Evo zašto svi bruje o Jagušiću! Pogledajte golčinu sezone o kojoj će se još dugo pričati
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Gosti su poveli u 45. minuti nakon sjajnog pogotka Adriana Jagušića koji je s 25 metara pogodio rašlje

8.11.2025.
17:38
Sportski.netHina
Goran Stanzl/pixsell
U prvom subotnjem susretu 13. kola HNL-a nije bilo pobjednika, u uzbudljivom su susretu na maksimirskom stadionu nogometaši Lokomotive i Slaven Belupa odigrali 1-1 (0-1).

Gosti su poveli u 45. minuti nakon sjajnog pogotka Adriana Jagušića koji je s 25 metara pogodio rašlje. Sve do 89. minute gosti iz Koprivnice su imali tri boda u džepu, ali je tada za konačnih 1-1 pogodio Marko Vešović.

Relativno mirno trajala je utakmica sve do posljednje minute prvog dijela kada je na scenu stupio Jagušić.

Mladi hrvatski reprezentativac silovito je potegnuo s 25 metara iskosa te je majstorski naciljao suprotne rašlje za 1-0 Slaven Belupa. 

Gol koji je podsjetio na sjajna izdanja Laminea Yamala pogledajte OVDJE

Slaven BelupoHnlAdriano Jagušić
