Severina tijekom koncerta pala pa ustala i napravila tri zvijezde u visokim potpeticama

Severina (53) je sinoć u rasprodanoj Areni Zagreb još jednom dokazala zašto je jedna od najvećih hrvatskih pjevačkih zvijezda. Prvi od dva najavljena koncerta protekao je odlično, a publika je dvoranu napustila oduševljena, i to opravdano.

Naime, tijekom jednog od nastupa pjevačica je nezgodno pala na pozornici, no situaciju je pretvorila u pravi show: nekoliko minuta kasnije, u visokim potpeticama, izvela je čak tri besprijekorne zvijezde, na što je publika reagirala gromoglasnim pljeskom.

Svoj pad i akrobacije Severina je ubrzo komentirala na Instagramu.

"Večeras, nadam se, bez padalina... Iako, ne želim vas ostaviti zakinute za taj 'senzacionalni' prizor. Tako da, ako se dogodi, smatrajte da je namjerno (čisto 'zbog ravnoteže među zvijezdama')".

Obožavatelji su joj odmah preplavili profil porukama podrške.

"Padneš, ustaneš i zasjaš još jače. Tvoja energija i osmijeh uvijek dotaknu srce", "Ljudi, ova žena ima 53 godine... koja je to kraljica!", "U boljoj je formi od mnogih mlađih cura", nizali su se komentari.

Večeras drugi Severinin koncert u Areni

Zbog ogromnog interesa publike, Severina u Areni Zagreb održava dva koncerta zaredom. Nakon sinoćnjeg spektakla, večeras će ponovno stati pred publiku, a obožavatelji nestrpljivo očekuju još jednu večer ispunjenu emocijama, energijom i — sudeći po svemu— možda još kojom zvijezdom.

