Od uređivanja vrta do adrenalinskih avantura: Što rade estradne zvijezde kada se ugase kamere?

Iza sjaja reflektora i glazbenih hitova, hrvatske estradne zvijezde imaju svoje male rituale i neobične hobije koji im pomažu da se opuste i napune energijom. Dok publika najčešće poznaje njihove nastupe, privatno uživaju u aktivnostima koje im pomažu u opuštanju i svakodnevnom balansiranju života.

Glazbena zvijezda Severina (53) u slobodno vrijeme preferira se zabaviti tarot čitanjem i astrologijom, a u intervjuu za portal Story otkrila je kako joj meditacija i energetski rituali pomažu u pripremi za nastupe.

Nina Badrić (53) svoju svakodnevicu započinje jogom i meditacijom što joj pomaže da održi fokus i smirenost prije nastupa, a tu informaciju otkrila je u razgovoru za Gloriju. Tony Cetinski (56), pak, svoje slobodno vrijeme provodi u prirodi, planinari i ide na ribolov, a sve to smatra bijegom od stresa, rekao je jednom prilikom za 24sata.

Petar Grašo (49) se opušta u svom kućnom vrtu i brizi o biljkama, što mu pomaže da se ispuni pozitivnom energijom i smiri između nastupa što je priznao u intervjuu za Večernji list, dok Jelena Rozga (47) voli skupljati stare vinil ploče jer joj glazba iz prošlih vremena omogućuje “resetiranje” između turneja, prenosi Slobodna Dalmacija.

I Dino Merlin (62) koji živi u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj voli šetnje prirodom i vođenje dnevnika što mu pomaže u kreativnom procesu, kako je otkrio je jednom prilikom u intervjuu za Jutarnji list.

