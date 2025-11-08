Kći Branka Đurića Đure ime dobila po jogurtu, a uskoro će svog oca učiniti djedom

Bosanskohercegovački glumac i komičar Branko Đurić Đuro (63) uskoro će po prvi put postati djed. Njegova starija kći, 29-godišnja glumica Zala Đurić, čeka svoje prvo dijete. Radosnu vijest potvrdila je njezina majka, slovenska glumica Tanja Ribič (57), u razgovoru za slovenski časopis Lady.

"Obitelj je u pravom veselom iščekivanju, sada svi imamo još više energije zbog ove radosti", rekla je Ribič, ne skrivajući uzbuđenje zbog novog poglavlja u njihovom obiteljskom životu.

Čime se bavi kći Branka Đurića Đure?

Zala je, baš kao i njezini poznati roditelji, odabrala glumački put. Trenutačno zajedno s ocem Đurom nastupa u predstavi We Will, We Will Rakija, koja publiku oduševljava kombinacijom humora i emotivnih trenutaka.

Iako je sve prisutnija na kazališnoj sceni i pred kamerama, Zala svoj privatni život brižno čuva od javnosti. Ni nakon što je vijest o trudnoći obišla slovenske i regionalne medije, mlada glumica se sama još nije javno oglasila — potvrda je stigla isključivo putem njezine majke.

Zala je pred kameru prvi put stala s pet godina, kada je statirala u kultnom filmu svog oca Kajmak i marmelada. Kasnije je glumila u serijama Skriveni u raju i Kuća ljubavi, a osim glume bavi se i režijom, pisanjem i performansom. Glumačko školovanje nastavila je u New Yorku, u prestižnom HB Studio, što joj je otvorilo vrata međunarodnim projektima i suradnjama.

Uz Zalu, Branko Đurić i Tanja Ribič imaju još jednu kćer, 20-godišnju Elu.

Jedna od simpatičnih anegdota koje je Tanja Ribič svojedobno otkrila medijima odnosi se upravo na Zalino ime. Dok su birali kako će nazvati kćer, na tržištu se pojavio jogurt naziva Zala. Ime im se odmah svidjelo — i tako je njihova djevojčica dobila ime koje danas nosi jedna od najtalentiranijih mladih glumica svoje generacije.

