Preminuo legendarni voditelj Quentin Wilson: Svi ga znaju po Top Gearu

U 69. godini života preminuo je Quentin Willson, cijenjeni televizijski voditelj, automobilistički novinar i aktivist. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, navodeći da je Willson umro mirno u subotu, 8. studenoga, nakon kratke borbe s rakom pluća.

"Obitelj Quentina Willsona, televizijskog voditelja i producenta, automobilskog novinara, autora i aktivista, s tugom objavljuje da je preminuo mirno, okružen najmilijima, u subotu 8. studenoga nakon kratke borbe s rakom pluća. Imao je 68 godina. Bio je istinska nacionalna dragocjenost: Quentin je unio ljubav prema automobilima, od motora s unutarnjim izgaranjem do električnih vozila, u domove diljem zemlje", piše u priopćenju njegove obitelji, prenosi LadBible.

Tko je bio Quentin Wilson?

Willson je bio jedan od prvih voditelja kultne emisije Top Gear, radeći rame uz rame s Jeremyjem Clarksonom i ostatkom tima, oblikujući emisiju koja je kasnije postala globalni fenomen. Nakon toga vodio je i Fifth Gear, a kroz svoj karijerni opus ostavio je neizbrisiv trag u britanskoj automobilističkoj kulturi. Njegova obitelj se duhovito prisjetila i njegovog "sumnjivog postignuća" – najnižeg rezultata u povijesti showa Strictly Come Dancing.

Kroz kampanju FairFuel Willson je pomogao britanskim vozačima u zamrzavanju trošarina na gorivo, čime je spriječeno uvođenje novih poreza u iznosu većem od 100 milijardi funti. Obitelj ga opisuje kao "istinskog borca za prava potrošača".

Willson je bio i pionir u promoviranju električnih vozila, još prije nego što su postala mainstream tema. Njegova podrška modelu GM EV1 i kampanja FairCharge pokazali su njegovu viziju budućnosti automobilske industrije i predanost dostupnosti električnih vozila široj publici.

Privatno, obitelj ga opisuje kao voljenog supruga Michaele, predanog oca Mercedes, Maxa i Mini te ponosnog djeda Saskije, Xandera i Roxane. U priopćenju ističu:

"Quentin će silno nedostajati svojoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali, i privatno i poslovno. Praznina koju je ostavio nikada se neće moći ispuniti. Njegovo znanje nije bilo samo naučeno, nego proživljeno – knjižnica iskustva koja nam je sada izvan dohvata."

Obitelj je zahvalila na brojnim porukama sućuti, ali je zamolila za poštovanje privatnosti u ovom teškom razdoblju. Detalji sprovoda bit će objavljeni naknadno.

