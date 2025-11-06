Tragedija zatresla američki sport: Umro talentirani branič, imao je samo 24 godine

Svijet američkog nogometa zavijen je u crno. Marshawn Kneeland, talentirani obrambeni igrač (defensive end) Dallas Cowboysa, iznenada je preminuo u dobi od samo 24 godine. Vijest je potvrdio njegov klub, ostavivši suigrače, navijače i cijelu sportsku zajednicu u šoku i nevjerici.

Iznenadni odlazak talentiranog sportaša

Vijest o Kneelandovoj smrti počela je kružiti društvenim mrežama u četvrtak ujutro, no službena potvrda stigla je tek nešto kasnije. Dallas Cowboysi, njegov klub, objavili su kratko, ali potresno priopćenje koje je potvrdilo najgore strahove.

"S velikom tugom Dallas Cowboysi objavljuju da je Marshawn Kneeland tragično preminuo jutros", stoji u izjavi. "Marshawn je bio voljeni suigrač i član naše organizacije. Naše misli i molitve vezane uz Marshawna su s njegovom djevojkom Catalinom i njegovom obitelji."

Za sada, točan uzrok smrti mladog sportaša nije javno objavljen, a obitelj je zamolila za privatnost u ovim teškim trenucima.

Dallas Cowboys defensive end Marshawn Kneeland died Thursday morning, the team announced in a statement. He was 24. pic.twitter.com/71UvwKFMlt — ESPN (@espn) November 6, 2025

Reakcije iz svijeta američkog nogometa

Shrvanost i tuga zavladale su NFL-om nakon objave tragične vijesti. Među prvima se oglasio Kneelandov agent, Jonathan Perzley, koji ga je smatrao i bliskim prijateljem.

"Shrvan sam što moram potvrditi da je moj klijent i najdraži prijatelj Marshawn Kneeland preminuo prošle noći", napisao je Perzley. "Gledao sam ga kako se bori, od nadobudnog klinca sa snom na Western Michiganu do cijenjenog profesionalca u Dallas Cowboysima. Marshawn je ulijevao srce u svaki potez, svaki trening i svaki trenutak na terenu. Izgubiti nekoga s njegovim talentom, duhom i dobrotom je bol koju jedva mogu pretočiti u riječi. Srce me boli za njegovu obitelj, suigrače i sve koji su ga voljeli."

Službena Nacionalna nogometna liga (NFL) također je izrazila sućut. "Duboko smo ožalošćeni tragičnom viješću o smrti Marshawna Kneelanda", poručili su iz lige, dodajući kako su Cowboysima ponudili svu potrebnu podršku i resurse za savjetovanje.

Jedan od njegovih bivših trenera, Mike Zimmer, za NFL Media je izjavio: "Bio je sjajna osoba, željan učenja... htio je biti velik. Nije trpio gluposti od nikoga na terenu. Vrijedno je učio i volio je igrati. U našem zadnjem razgovoru rekao sam mu da samo nastavi biti svoj i da će imati sjajnu karijeru."

Tko je bio Marshawn Kneeland?

Marshawn Kneeland rođen je 8. srpnja 2001. godine u Grand Rapidsu, Michigan. Njegov sportski talent bio je očit još u srednjoj školi Godwin Heights, gdje je bio zvijezda na obje strane terena, igrajući kao linebacker i tight end. Postavio je školske rekorde u broju obaranja (tackles), rušenja protivničkog vođe navale (sacks) i obaranja za gubitak jardi (tackles for loss).

Prayers to the family of Marshawn Kneeland.



Dude had his entire career ahead of him.



Literally just scored a TD on Monday. Super sad. pic.twitter.com/gbl30bXue5 — Dom (@ThatDudeD0M) November 6, 2025

Nakon srednje škole, odlučio se za sveučilište Western Michigan, gdje je od 2019. do 2023. godine igrao za momčad Broncos. Tamo se profilirao kao jedan od ključnih obrambenih igrača. Tijekom svoje sveučilišne karijere zabilježio je impresivnih 149 obaranja i 12.5 sackova. Njegova posljednja sezona, 2023., bila je posebno uspješna, kada je izabran u drugu najbolju momčad konferencije All-MAC.

Kratka, ali obećavajuća NFL karijera

Izvanredne igre na sveučilištu osigurale su mu mjesto na NFL draftu 2024. godine, gdje su ga Dallas Cowboysi izabrali u drugoj rundi kao 56. ukupnog odabira. U svojoj debitantskoj (rookie) sezoni nastupio je u 11 utakmica i zabilježio 14 obaranja.

Tijekom svoje druge sezone, koja je tragično prekinuta, odigrao je sedam utakmica i upisao 12 obaranja te svoj prvi sack u karijeri. Ironično, samo nekoliko dana prije smrti, u utakmici protiv Arizona Cardinalsa, postigao je svoj prvi i jedini NFL touchdown. Učinio je to nakon što je njegov suigrač blokirao ispucavanje (punt), a Kneeland je prisebno zgrabio loptu u protivničkoj završnoj zoni (end zone).

Ukupno je u svojoj kratkoj profesionalnoj karijeri odigrao 18 utakmica, od čega četiri kao starter, te zabilježio 26 obaranja i jedan sack. Njegov potencijal bio je neupitan, a predviđala mu se blistava budućnost.

