Plenkovićeve riječi izazvale kaos, reagirao je i Milanović: Dogovor nije ni na vidiku

Vrh HDZ-a okuplja se u ponedjeljak poslijepodne. U fokusu će, osim posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea biti i pripreme za početak proljetnog zasjedanja Sabora.

Čeka se rasplet situacije oko izbora predsjednika Vrhovnog i sudaca Ustavnog suda. Izjava premijera Andreja Plenkovića da će vladajuća većina izabrati čelnika Vrhovnog suda jedino u slučaju ako će moći birati i dva od tri preostala ustavna suca, naišla je na oštre reakcije u javnosti.

Plenković ostaje pri svojoj ideji

Očito je da premijer ostaje pri svojoj ideji, HDZ je stao u njegovu obranu kazavši da je njegovo stajalište stajalište cijele stranke te tako bi taj model ubrzao proces imenovanja. SDP i predsjednika Zorana Milanovića prozvali su za licemjere. Podsjećaju da je ta stranka 2017. izbor sudaca Ustavnog suda uvjetovala formiranja saborskog povjerenstva za Agrokor.

S druge strane, Milanović je kritizirao izjavu premijera, nazvavši je podrivanjem Ustava, a premijer je kritiku dobio i od Hrvatske udruge sudaca, koja je njegovu izjavu nazvala neprimjerenu. RTL Danas pitat će Plenkovića kako te kritike komentira. Jasno je da HDZ ostaje pri svom i lopticu prebacuje na lijevu oporbu.

Je li moguć dogovor?

Teško da će se uskoro uspjeti dogovoriti. Lijeva oporba jasno je poručila da ne pristaju na ucjene, a teško je očekivati da bi pristala na premijerov uvjet, jer bi to značilo da vladajućima praktički prepuštaju većinu u Ustavnom sudu. SDP jasno je rekao da smatraju da Ustavni sud ima ipak veći utjecaj na odluke vezane za društvena i politička pitanje nego Vrhovni sud.

Dogovor zasad nije na vidiku, i za očekivati je da će te dvije institucije neko vrijeme nastaviti funkcionirati u istom sastavu kao i dosad.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković svojim smislom za humor oborio glavnog tajnika NATO-a s nogu: Evo što je rekao