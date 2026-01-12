FREEMAIL
STANJE U REGIJI /

Francuzi odgovorili Milanoviću na pitanje koje već dugo javno postavlja: 'Slijedi istu logiku'

Francuzi odgovorili Milanoviću na pitanje koje već dugo javno postavlja: 'Slijedi istu logiku'
Foto: Ilustracija Patrik Macek/pixsell/profimedia

Francuska i dalje nastaviti podupirati razvoj obrambenih sposobnosti Hrvatske, poručio je francuski ministar

12.1.2026.
16:05
danas.hr
Ilustracija Patrik Macek/pixsell/profimedia
Predsjednik Zoran Milanović često ponavlja pitanje zašto je Francuska prodala borbene zrakoplove rafaele Srbiji, a o tome se za Večernji list komentirao francuski ministra za Europu Benjamina Haddada, u intervjuu objavljenom uoči njegova današnjeg dolaska u Zagreb.

Na Milanovićeve tvrdnje da prodaja Rafalea Hrvatskoj i susjednim državama koje nisu članice NATO-a otvara pitanje povjerenja i nedostatka konzultacija unutar Saveza, Haddad je odgovorio pragmatično.

Istaknuo je da Francuska, Hrvatska i ostale članice Europske unije i NATO-a imaju zajednički strateški interes da se regija, a posebno Srbija, postupno udalji od ovisnosti o Rusiji i snažnije poveže sa zapadnim državama.

'Hrvatska ima važnu ulogu'

Prema njegovim riječima, Hrvatska u tom procesu ima važnu ulogu, ponajprije kroz osiguravanje alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za susjedne zemlje, uključujući i Srbiju. Dodao je da nabava vojne opreme iz Francuske, kao i iz drugih zapadnih država poput SAD-a, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu političku i sigurnosnu logiku.

"Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku. Kada je riječ o Hrvatskoj, nabava Rafalea daleko nadilazi samu kupnju vojne opreme. Ona je dio šireg napora saveznika unutar NATO-a usmjerenog na jačanje ukupnih kapaciteta, interoperabilnosti, obuke i zajedničkih operativnih standarda. Rafalei jačaju hrvatsku nacionalnu obranu i istodobno izravno pridonose europskoj i savezničkoj sigurnosti", rekao je između ostalog francuski ministar za Večernji. 

Na kraju je poručio da će Francuska i dalje nastaviti podupirati razvoj obrambenih sposobnosti Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović i Plenković u svađi zbog srpske kupovine Rafalea: 'To je sve trgovina!'

Zoran MilanovićRafaliFrancuskaSrbija
Francuzi odgovorili Milanoviću na pitanje koje već dugo javno postavlja: 'Slijedi istu logiku'