OPSADNO STANJE /

Divlji, opasan i na slobodi: Ubio 20 ljudi u 9 dana, žrtve su i djeca. 'Ovo je presedan!'

×
Foto: Samuel Rigelhaupt/ddp Usa/profimedia/ilustracija

Vlasti su najavile odštetu za njihove obitelji

12.1.2026.
17:05
Dunja Stanković
Samuel Rigelhaupt/ddp Usa/profimedia/ilustracija
Najmanje 20 ljudi ubio je divlji slon u samo devet dana u istočnoj indijskoj državi Jharkhand, rekli su dužnosnici. Životinja još uvijek nije uhvaćena, a cijelo područje je u stanju pripravnosti kako bi se spriječila druga stradanja. 

Više od 100 šumarskih djelatnica trenutačno traga za slonom ubojicom. Sve su njegove žrtve stradale između 1. i 9. siječnja u šumskim područjima Chaibasa i Kolhan u okrugu West Singhbum, koja su dio jedne od najvećih šuma u Aziji. Vlasti su najavile odštetu za njihove obitelji. 

"Ovo je situacija bez presedana. Prvi put se dogodio ovakav obrazac smrtnih slučajeva povezan s mužjakom slona u regiji", istaknuo je šumarski službenik Kuldeep Meena za BBC.  

Prioritet stručnjaka je da pronađu slona, sigurno ju uhvate i vrate u divljinu. 

Napadi slonova u toj regiji prijavljuju se godinama, a stručnjaci i istraživači smatraju da su potaknuti smanjenjem šumskog pokrova, fragmentacijom staništa i povećanom ljudskom aktivnošću blizu slonovskih koridora.

Zašto napada?

Okružni sudac Chandan Kumar kazao je da je među poginulima i jedan šumski radnik. 

Većina napada koji su rezultirali smrću dogodila se noću, dok su stanovnici čuvali rižu uskladištenu u poljima i štalama, što je uobičajena praksa u ruralnoj Indiji. 

Jedna od žrtava, 34-godišnji Mangal Singh Hembram, napadnut je u blizini svoje kuće u selu Bodijari dok se vraćao s posla, rekli su dužnosnici.

U selu Birsingh Hatu, 62-godišnji Urdub Bahoda ubijen je dok je čuvao svoje polje, prema riječima njegove obitelji. Kasnije iste noći, 42-godišnji Vishnu Sundi iz susjednog sela pregažen je na smrt dok je spavao ispred svoje kuće, rekao je njegov sin.

U drugom incidentu 5. siječnja, slon je ubio Kundru Bahodu i njegovo dvoje djece - šestogodišnjeg Kodamu i osmogodišnjeg Samua. Kundrina supruga Pundi rekla je da je pobjegla sa svojom ozlijeđenom dvogodišnjom kćeri i tek kasnije saznala da su joj suprug i dvoje starije djece poginuli.

Slon koji stoji iza napada je mlad, okretan i često je mijenjao lokaciju, posebno noću, pa ga je bilo teško pratiti. 

Vjeruje se da je u fazi parenja kada su mužjaci više agresivni zbog povećane razine testosterona. 

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenski azil pod lupom: Životinje gladne i ozlijeđene, spašeno 50 pasa

SlonIndijaUbojstvoPotraga
najčitanije
