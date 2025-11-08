Video Laure Gnjatović osvojio svijet

Hrvatska predstavnica na izboru Miss Universe 2025., Laura Gnjatović, privukla je pažnju svjetske javnosti jednim posebnim videom u kojem je pokazala svoju autentičnu stranu te predstavila projekt "MISSION". Umjesto standardnog predstavljanja, Laura je odlučila svijetu približiti svoj svakodnevni život, profesionalni angažman i vrijednosti koje ju oblikuju.

Tko je Laura bila prije nego što je postala Miss?

"Moje ime je Laura Gnjatović. Imam 23 godine i Miss sam Universe Hrvatske 2025. Dolazim iz Zadra, a sada živim u Dubrovniku. Ponosno radim kao diplomirana medicinska sestra u hitnoj službi", započela je Laura u videu koji je ubrzo postao viralan.

U nastavku je objasnila što za nju znači rad u hitnoj službi: "On me svakodnevno podsjećao koliko je život dragocjen i kako i najmanji čin dobrote može nekome promijeniti život".

Kako sama kaže, upravo su je ti trenuci s ljudima, a posebno djecom, koja se suočavaju s fizičkom i emocionalnom boli, potaknuli da koristi svoju platformu kako bi pomogla drugima.

Laura je u sklopu projekta "MISSION" pokrenula modnu reviju s humanitarnim ciljem, a sav prihod doniran je centru za napuštenu djecu.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Ovim projektom i titulom želim podsjetiti sve da djeci trebamo pružiti ljubav, zaštitu i podršku", poručila je.

Prije nego što je postala medicinska sestra, Laura je bila profesionalna odbojkašica. Sport ju je naučio disciplini, upornosti i hrabrosti – lekcije koje primjenjuje i u životu i u svom humanitarnom radu. Kada nije na poslu, najviše se opušta u prirodi i među životinjama, što dodatno naglašava njezinu povezanost s jednostavnošću, dobrotom i iskrenošću.

Komentari javnosti nisu izostali. Hrvatski pratitelji nazivaju je "pobjednicom svih srca" i "cijelim paketom", dok joj međunarodna publika šalje podršku iz Kostarike, Francuske, Indonezije i drugih zemalja. Laura oduševljava i svojim izgledom – visoka je 191 cm, manekenska je pojava, a tečno govori engleski, talijanski i španjolski jezik. U travnju je osvojila titulu Miss Universe Hrvatske, a u listopadu je objavila i da se zaručila za dugogodišnjeg dečka, košarkaša Filipa Vujičića.

