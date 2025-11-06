Samopregled može spasiti život: Muškarci prepoznajte promjene na vrijeme

Redoviti pregledi i samoprovjera ključni su za očuvanje muškog zdravlja, osobito kada je riječ o testisima. Samopregled testisa jednostavan je postupak koji svaki muškarac može provoditi kod kuće i pomaže u ranom otkrivanju promjena poput kvržica ili promjene oblika.

Iako se o ovome rijetko otvoreno govori, stručnjaci ističu da svijest o vlastitom tijelu povećava šanse za pravovremenu reakciju. Kada se uoče sumnjive promjene, preporučuje se konzultacija s liječnikom. Ultrazvuk testisa daje detaljniji uvid u stanje testisa i okolnog tkiva, potpuno je siguran i neinvazivan. Kombinacija samopregleda i ultrazvuka pomaže u ranom otkrivanju ozljeda, cista i rijetkih, ali ozbiljnih bolesti poput raka testisa.

Važnost samopregleda testisa

Samopregled testisa predstavlja postupak kojim muškarac pregledava izgled i dodir svojih testisa. Ovaj pregled možete provesti sami, obično stojeći pred ogledalom. Redoviti samopregledi mogu povećati vašu svijest o stanju testisa i pomoći vam u ranom otkrivanju promjena. Također, samopregledi mogu upozoriti na moguće probleme s testisima.

Ako tijekom samopregleda primijetite kvržicu ili druge promjene, važno je odmah se obratiti liječniku.

Samopregledi testisa pomažu vam da naučite kako vaši testisi normalno izgledaju. Na taj način lakše ćete primijetiti suptilne promjene. Promjene na testisima mogu biti znak uobičajenih, dobroćudnih stanja, poput infekcije ili ciste, ali i rjeđih stanja, uključujući rak testisa.

Važno upozorenje za samopregled testisa

Nije potpuno jasno tko bi trebao provoditi redovite samopreglede testisa. Iako se često preporučuju kao metoda ranog otkrivanja raka testisa, ne postoji dokaz da samopregledi smanjuju rizik od smrtnog ishoda bolesti. Rak testisa relativno je rijedak oblik raka, ali vrlo je izlječiv u svim stadijima, stoga rano otkrivanje ne povećava nužno vjerojatnost izlječenja.

Liječnici i medicinske organizacije imaju različita stajališta o preporukama za samopreglede testisa. Ako ste zabrinuti zbog vlastitog rizika, najbolje je konzultirati se s liječnikom i zajednički odlučiti hoće li redoviti samopregledi biti prikladni za vas.

Samopregled testisa ne predstavlja izravne rizike. Međutim, otkrivanje nečeg neobičnog može izazvati nepotrebnu zabrinutost i dodatne medicinske pretrage. Na primjer, otkrivanje sumnjive kvržice može dovesti do dodatnih testova poput krvnih pretraga, ultrazvuka ili biopsije testisa. Ako se kvržica pokaže benignom, mogli biste osjetiti da ste prošli nepotrebnu invazivnu proceduru.

Kako provesti samopregled?

Za samopregled testisa nije potrebna posebna priprema. Pregled je često jednostavnije provesti tijekom ili nakon toplog tuširanja ili kupke jer toplina opušta skrotum i olakšava otkrivanje neobičnih promjena.

Stanite goli pred ogledalom.

Provjerite postoji li oteklina, držeći penis izvan i pregledavajući kožu skrotuma.

Pregledajte svaki testis: pomoću kazaljka i srednjeg prsta stavite ruke ispod testisa, dok palci dolaze odozgo.

Nježno trljajte testis između palaca i prstiju kako bi osjetili sve promjene, uključujući tvrde kvržice, glatke ispupčine ili promjene u veličini, obliku ili čvrstoći testisa.

Tijekom pregleda možete primijetiti i manje nepravilnosti koje nisu znak raka, poput uraslih dlačica, osipa ili drugih problema s kožom. Također, moguće je osjetiti mekani, uže sličan dio, koji je normalna struktura skrotuma – epididimis, smješten na stražnjem vrhu svakog testisa.

Ako tijekom samopregleda primijetite kvržicu ili drugu promjenu, obavezno se obratite liječniku koji može provesti dodatni pregled, uključujući krvne pretrage, ultrazvuk ili biopsiju.

Većina promjena na testisima nije uzrokovana rakom. Neka od dobroćudnih stanja koja mogu izazvati promjene uključuju cistu, ozljedu, infekciju, kilu ili nakupljanje tekućine oko testisa, prenosi Mayo Clinic.

Važnost ultrazvuka testisa

Ultrazvuk testisa sigurni je pregled koji koristi visokofrekventne zvučne valove za stvaranje detaljnih slika testisa i okolnog tkiva u preponskom području. Tijekom pregleda liječnici ne koriste nikakve instrumente unutar tijela – uređaj jednostavno očitava kako se zvučni valovi odbijaju od unutarnjih struktura, omogućujući preciznu vizualizaciju.

Kada je potreban ultrazvuk testisa?

Liječnik može preporučiti ultrazvuk testisa kako bi dijagnosticirao određeno stanje ili detaljnije ispitao simptome u području testisa i skrotuma. Ultrazvuk pomaže u otkrivanju:

fizičkih ozljeda,

kvržica koje mogu biti ciste ili znakovi raka testisa,

nedovoljno spuštenih testisa,

proširenih vena skrotuma (varikokele),

uvijanja sjemenovoda (torzija testisa),

preponske kile,

nakupljanja tekućine oko testisa (hidrokele),

protoka krvi u testise.

Kako se provodi ultrazvuk testisa?

Pregled izvodi ultrazvučni tehničar, a slike analizira radiolog koji sastavlja nalaz. Tijekom pregleda pacijent leži na leđima, a tehničar može tražiti da se okrene na bok radi bolje slike. Na skrotum se nanosi gel koji omogućuje bolju transmisiju zvučnih valova. Transduktor se nježno pomiče po testisima i okolnim područjima dok ultrazvuk stvara slike.

Pregled nije bolan, ali može izazvati laganu nelagodu ako postoji bol ili oticanje testisa. Traje obično manje od 30 minuta, a nakon njega pacijent može odmah nastaviti s uobičajenim aktivnostima.

Ultrazvuk testisa ne koristi zračenje i ne izaziva štetne nuspojave. Rezultati su obično dostupni isti dan, a radiolog ih tumači i prenosi vašem liječniku. Ultrazvuk može otkriti abnormalnosti u testisima i skrotumu, no ponekad nije dovoljno precizan za procjenu protoka krvi ili lociranje nedovoljno spuštenih testisa u trbuhu. U takvim slučajevima liječnik može preporučiti dodatne pretrage.

Ako rezultati ne stignu u roku od jednog do dva dana ili je potreban kontrolni pregled, obavezno se obratite liječniku, prenosi Cleveland Clinic.

