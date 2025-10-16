Liječnik mu je rekao da ne brine, a onda je stigla teška dijagnoza: 'Sustav treba mijenjati'

John Taylor (69) iz Engleske dvaput je posjetio liječnika obiteljske medicine žaleći se na potrebu za mokrenjem češće nego inače, no oba puta mu je odbijen PSA test.

Tek je na redovnom godišnjem pregledu zbog drugog zdravstvenog problema slučajno testiran, a nalaz je bio šokantan: rak prostate u drugom stadiju. Njegova priča, kako prenosi Yahoo, upozorenje je svim muškarcima da ustraju na pretragama ako sumnjaju da nešto nije u redu.

Foto: Shutterstock

Prvi simptomi raka nisu shvaćeni ozbiljno

"Nisam znao apsolutno ništa o raku prostate kad sam prvi put otišao liječniku. Počeo sam primjećivati da moram ići na WC puno češće nego inače. Budio sam se i do tri puta tijekom noći. Budući da sam po struci ovlašteni geodet i posao me tjerao na česta putovanja, činilo mi se da poznajem svaki javni toalet u Britaniji. Bilo je smiješno koliko sam često morao stati", započeo je svoju priču John i dodao: "Također sam strastveni ribič i primijetio sam da stalno moram izlaziti iz rijeke kako bih otišao na zahod. U to vrijeme nije postojala ni približna svijest o raku prostate kao danas, kada poznate osobe poput Chrisa Hoya otvoreno govore o tome."

Kad je John svom liječniku opisao simptome, dobio je odgovor koji ga je umirio, ali i odveo u krivom smjeru: "Gledajte, imate 57 godina, ne brinite se oko toga."

"Obavio sam svoje, otišao sam liječniku i rečeno mi je da ne brinem. Mrzim ići doktoru i dizati paniku, a budući da on nije bio zabrinut, nisam bio ni ja", prisjetio se.

Nekoliko mjeseci kasnije vratio se istom liječniku zbog upale uha i ponovno spomenuo problem s mokrenjem. "Rekao sam mu da je postalo još učestalije. U međuvremenu sam istraživao svoje simptome i saznao za PSA test (prostata specifični antigen) koji se koristi za otkrivanje raka prostate. Pitao sam ga trebam li napraviti taj test, no on je opet rekao ne, da se ne brinem i da se vratim ako se stanje pogorša", rekao je.

Slučajni test mu je spasio život

John je nastavio sa životom, ignorirajući simptome. Spasila ga je čista slučajnost.

"Imam godišnji sistematski pregled u bolnici Broadgreen zbog problema sa srcem koje sam imao prije mnogo godina. Tijekom tog pregleda u lipnju, spomenuo sam simptome konzultantu. On je rekao da će mi, dok već vadi krv za druge pretrage, napraviti i PSA test. Bio je prvi koji je to uopće ozbiljno spomenuo."

Već sljedeći dan uslijedio je poziv koji mu je promijenio život. "Kad me nazvao kod kuće i rekao da postoji problem, srce mi je stalo. Moj PSA rezultat bio je 27, što je izrazito visoko. Normalna vrijednost trebala bi biti ispod tri."

Tjedan dana kasnije, na ribolovu na rijeci Tweed, strah je postao stvaran. Čovjek koji je vodio taj ribolovni izlet preminuo je nekoliko mjeseci prije toga upravo od raka prostate. "Tada me stvarno pogodilo. Strah da bih mogao umrijeti puno prije nego što sam zamišljao uvukao mi se u glavu. Gledao sam u rijeku i mislio: ja sam sljedeći", komentirao je John zabrinuto.

Foto: Shutterstock

Liječenje raka prostate

Nakon šokantnog nalaza sve se odvijalo brzo. U roku od tjedan dana dobio je termin kod urologa, a unutar dva tjedna obavio je sve dodatne pretrage. Potvrđen je tumor i dijagnosticiran mu je rak prostate drugog stadija. To je značilo da se radi o umjereno agresivnom obliku raka.

"Plakao sam nakon što sam završio razgovor s urologom. Kad je moja tadašnja supruga došla kući, odmah je vidjela da sam uzrujan. Rekao sam joj sve. Bila je shrvana, ali me uvjeravala da ćemo kroz to proći zajedno", objasnio je.

Svojoj djeci, Sarah (35) i Jonathonu (31), vijest je rekao tek kad je saznao cijeli plan liječenja, kao i kakve su mu šanse za oporavak. "Bila je to teška večera. Do tada sam mislio da sam nepobjediv", istaknuo je.

Liječenje je započelo u bolnici Clatterbridge u Liverpoolu. Prošao je 18-mjesečnu hormonsku terapiju i sedam tjedana svakodnevnog zračenja. "Iskreno, bilo je prilično iscrpljujuće", naglasio je John.

Nakon liječenja, rak se povukao, no osam godina kasnije, PSA je ponovno počeo rasti. Ponovno je započeo s hormonskom terapijom koju uzima i danas, a PSA mu je sada na nuli.

Nuspojave raka prostate

Liječenje je ostavilo traga, ne samo fizički. Hormonska terapija smanjuje razinu testosterona, što ga je činilo umornim i promijenilo mu tijelo.

"Nuspojave nisu sjajne, ali radije se nosim s njima nego s alternativom. Dobio sam na težini, a prsa su mi natekla. Borim se s umorom, ali ionako dolazim u godine kad je popodnevni odmor normalan", rekao je u šali i dodao: "Liječnici vas zapravo ne upozoravaju na mentalne posljedice. Prije dijagnoze sam igrao ragbi i bio u formi. To ponekad teško pada na psihu."

Njegov urolog predložio mu je da se poveže s udrugama koje se bave osvještavanjem o raku prostate, a danas drži govore i pomaže muškarcima koji se suočavaju s istom dijagnozom. "Poruka svih njih je ista – volio bih da sam ranije napravio PSA test", naglasio je.

Važnost prevencije i razgovora

John danas pokušava ostati što aktivniji. Šeta i bavi se mušičarenjem, što je, kako kaže, fizički zahtjevan hobi. Upravo je na pecanju potaknuo prijatelja Jima, koji je također često mokrio, da se testira. I njemu je dijagnosticiran rak prostate.

"Jimov liječnik također nije spomenuo PSA test pri prvom posjetu. Morao je inzistirati na tome. Danas je izliječen i od tada mi je platio nekoliko piva", rekao je John.

Njegova poruka je jednostavna: "Ako sumnjate, posjetite liječnika i inzistirajte na PSA testu. Posljedice propuštanja mogu biti kobne. Rano otkrivanje znači uspješno liječenje, a terapije su danas toliko napredovale da možete nastaviti voditi normalan život. Ne krivim svog liječnika osobno. Sustav je takav da ne nalaže testiranje za muškarce srednjih godina s urinarnim simptomima, ali taj sustav se mora mijenjati. Danas vodim normalan život. Liječenje je izvrsno kad jednom uđete u sustav – najteži dio je započeti."

