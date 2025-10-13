Muškarac s dijagnozom ranog Alzheimera: 'Sada kažu da možda ipak nemam demenciju'

Australski istraživač Fraser, kojem je u 41. godini dijagnosticiran rani oblik Alzheimerove bolesti, podijelio je s javnošću neočekivane i ohrabrujuće vijesti o svom zdravstvenom stanju. Njegova priča donosi nevjerojatan preokret koji mu je dao novu nadu za budućnost.

Rani Alzheimer oblik je Alzheimerove bolesti koji se javlja kod osoba mlađih od 65 godina, a karakterizira ga progresivni gubitak pamćenja, poteškoće u razmišljanju te promjene raspoloženja i sposobnosti obavljanja svakodnevnih zadataka.

Prvi znakovi i šokantna dijagnoza

Fraser, koji sada ima 42 godine, prisjetio se trenutaka koji su ga naveli da potraži liječničku pomoć. Simptomi su bili suptilni, ali zabrinjavajući.

"Sjećam se da sam počeo primjećivati ozbiljne propuste u pamćenju", ispričao je. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je s partnericom sjeo gledati film. Ona mu je napomenula: "Pa to smo gledali prije otprilike mjesec dana."

"U svakom slučaju, pogledao sam cijeli film, a kraj mi je i dalje bio potpuno iznenađenje. Apsolutno se nisam sjećao da sam ga ikada prije gledao", dodao je. Nakon niza pretraga, u 2024. godini stigla je teška dijagnoza – rani Alzheimer.

Neočekivani preokret na kontrolnom pregledu

Međutim, u kolovozu ove godine, Fraser je na svom blogu objavio da se posljednjih tjedana osjeća "iznimno bistro" i znatno bolje nego prethodnih mjeseci. Osjećaj mentalne magle i zbunjenosti koji su ga pratili postali su sve rjeđi.

Preokret se dogodio tijekom kontrolnog pregleda kod gerijatra koji je bio dio tima koji mu je postavio prvotnu dijagnozu. Na Fraserovo iznenađenje, liječnik je izvijestio o blagom padu u područjima kao što su jezično pamćenje i brzina obrade informacija – nalazi koji se nisu poklapali s time koliko se on dobro osjećao u vrijeme testiranja.

Specijalisti su primijetili da je stupanj pogoršanja daleko manji od očekivanog za nekoga s Alzheimerovom bolešću. Sugerirali su da bi njegovi simptomi zapravo mogli biti posljedica drugih čimbenika, kao što su loša kvaliteta sna, stres ili depresija.

Zbog novih saznanja, Fraser je upućen na daljnje pretrage kako bi se njegova dijagnoza u potpunosti preispitala, piše LADbible.

'Ponovno sam u limbu, ali sada s nadom'

"Dakle, da, sada zapravo kažu da možda i nemam demenciju. To je, očito, najbolji mogući ishod", rekao je Fraser.

Unatoč iznimno pozitivnim vijestima, priznao je da ga je cijela situacija "vratila natrag u stanje neizvjesnosti".

"Mrzim živjeti u neznanju", priznao je. "Od tog pregleda osjećam se pomalo prazno, i osjećam se nezahvalno što to uopće govorim jer su ovo dobre vijesti. Ali mislim da je to zato što sam se, nakon prve dijagnoze, počeo identificirati kao osoba s demencijom."

"Počnete preoblikovati vlastiti identitet i ono što vaša budućnost nosi. Prestanete razmišljati o dugoročnoj budućnosti jer vam je rečeno da ćete izgubiti razum", objasnio je. "Sada si ponovno počinjem dopuštati da razmišljam – zapravo, mogao bi imati budućnost. Mogao bi imati još mnogo, mnogo godina pred sobom. I to je dobar osjećaj."

