Umirovljenici ljuti zbog 13. mirovine: 'Pa dajte, šta je šest eura...ne mogu vjerovati'

Voće, povrće i malo mesa za blagdane gospođi Nadiji pojeli su 120 eura odnosno cijeli godišnji dodatak na mirovinu. Na pitanje hoće li ostati na poklone, odgovara: "A neće. Odkud? Sa sto eura ako kupiš nekej za ručak. Kaj će ostat, kakvi pokloni - nema šanse".

No, Vlada je krajem listopada odlučila da će svim umirovljenicima isplatiti šest eura po godini staža. 90-godišnji gospodin Branko radio je 28 godina pa će tako dobiti 168 eura.

"Bilo bi bolje da nam daju više. Svi smo tako reći očekivali više, a dali su koliko su dali sad s time moramo biti zadovoljni", kaže.

'Pa dajte, šta je šest eura...'

Zadovoljni ili ne, isplate bi trebale krenuti do kraja tjedna. Točan dan, iz ministarstva rada i socijalne politike, poručuju bit će poznat sutra na sjednici Vlade. "Pa dajte molim Vas šta je šest eura...jednostavno ne mogu vjerovat", kaže umirovljenica Ana Đikanović.

U prosjeku umirovljenici bi trebali primiti 170 eura. Oni s 30 godina mirovinskog staža 180, a za 40 godina, dodatak je 240 eura.

Foto: RTL Danas

"Što se može sa 170 eura? Ne može se puno. Sigurno se ne može puno i ja vjerujem da ćemo u idućoj godini, prva stvar će biti da bude još nešto što će pratiti inflaciju jer problem je u mirovini, a još veći je problem u velikoj inflaciji što je za umirovljenike najgore jer je njima najteže", kaže predsjednica Matice hrvatskih umirovljenika Višnja Fortuna.

Sindikat tražio 14 eura

I u sindikatu umirovljenika su, malo je reći, ljuti. Tražili su 14 eura po godini staža jer prema podacima državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj svaki treći umirovljenik živi na rubu siromaštva.

"Trebalo je kad se već donio godišnji dodatak biti i veći, ali i paziti da oni koji imaju niže mirovine da se njima još jedan jednokratni dodatak isplati uz to ili u najgoru ruku trebalo je ostati kad su postojali cenzusi kad su s nižim mirovinama dobivali više", kaže glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske Igor Knežević.

U novčanicima oko milijun i dvjesto tisuća umirovljenika bit će više eura, ali troškovi života, kažu, rastu znatno više nego mirovine. "Meni je strašno žao to iako nisam ja u pitanju. Žena je radila u tvornici 40 godina, a ne može živjeti od svoje mirovine. Išla sam sa susjedom i pitali su imate koga da bi vam pomogao, imala je sina, ako nema - socijala, a radila je cijeli život", kaže umirovljenica Ana.

Iznos nije fiksan

Ipak, iznos trajnog dodatka ne bi trebao biti fiksan već će se svake godine ponovo utvrđivati.

"Kad bi imali jedan fiksan iznos, prije smo uvijek to vezali u aktualnu vrijednost mirovine, u budućnosti ćemo vidjeti koji su prijedlozi, da se nađemo s Vladom i našim zahtjevima jer šest eura je stvarno premalo", kaže Knežević.

Premale mirovine ne ostavljaju izbora - oko 40 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj i dalje radi na pola radnog vremena.