Crni križevi i HOS-ove zastave pokraj malog Isusa: Ponovno kontroverzne jaslice u šibenskoj crkvi

Šibenik i ove godine ima „drugačije“ jaslice u crkvi Gospa van Grada, koje i ovoga prosinca privlače pažnju javnosti. Nakon što su prošle godine među biblijskim prizorima stajale Barbike, kositreni vojnici, lutkarski istospolni par i bundeve, ove godine dominira tema koja uvijek izaziva kontroverze – podjela na ustaše i partizane, piše Šibenik.in.

Foto: Šibenik.in

Pokraj malog Isusa, uz službenu hrvatsku zastavu, postavljene su i zastave HOS-a te nekoliko drugih, dok ispred njih stoje crni križevi ukrašeni hrvatskim grbovima s početnim bijelim poljem.

Posebnu pažnju privlače ploče s popisom jama i stratišta Hrvata u Drugom svjetskom ratu, ali i objašnjenja pokliča „Za dom spremni“, te „istina“ o bitki na Sutjesci i pitanju tko je prodao Dalmaciju Talijanima.

Foto: Šibenik.in

Fotografije koje je portal Šibenik.in objavio, a koje im je poslao čitatelj, jasno prikazuju pomalo neobičnu i kontroverznu postavku jaslica, koja je izazvala burne reakcije među Šibenčanima.

Foto: Šibenik.in

Tradicionalni božićni prizori u Šibeniku tako su ponovno pomiješani s aktualnim povijesnim i političkim temama, što još jednom pokazuje da jaslice u Gospi van Grada nikada nisu obične.

POGLEDAJTE VIDEO: Duh Betlehema usred Zagreba. Rimski vojnici, tri kralja, ali: 'Potrudimo se pronaći pravoga, živoga Isusa'