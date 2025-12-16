Uskoro kreće ono čemu su se umirovljenici radovali, a na kraju razočarenje: 'Dali su koliko su dali...'

Ovog bi tjedna trebala krenuti isplata prvog godišnjeg dodatka na mirovinu, odnosno 13. mirovine koju će dobiti svi umirovljenici.

Krajem listopada Vlada je odlučila da će to biti šest eura za svaku godinu mirovinskog staža. To znači da će isplaćeni dodatak u prosjeku iznositi oko 170 eura, dok će umirovljenici s punim radnim stažem od 40 godina na račun dobiti 240 eura. Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava najavljuju da će Vlada sutra na sjednici reći kad točno kreću isplate.

"Bilo bi bolje da nam daju više. Svi smo tako reći očekivali više, a dali su koliko su dali sad s time moramo biti zadovoljni", rekao je umirovljenik Branko Šimunović.

"Kad se već donio ovaj godišnji dodatak, mogao je biti naravno i veći, ali pazit na one koji imaju niže mirovine da se njima još jedan jednokratni naprimjer dodatak isplati uz to ili u najgoru ruku trebalo je ostati na onim prijašnjim jednokratnim dodacima kada su postojali cenzusi i kada su oni s nižim mirovinama dobivali više", poručio je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.