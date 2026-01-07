Kod dječjeg noćnog kašlja ovo može pomoći: 'Treba vam sastojak koji imate kod kuće'

Nema ničeg frustrirajućeg od djetetova sna, a i vlastitog, koji prekida uporan noćni kašalj koji nikako ne prolazi. No, Lucy, majka koja je ujedno i dječja dijetetičarka, podijelila je jednostavnu metodu koju koristi kako bi umirila kašalj tijekom noći.

Savjet majke i dječje dijetetičarke

Lucy je otkrila metodu kojom svojoj kćeri pomaže kada je bolesna. Njezin savjet je jednostavan i oslanja se na sastojak koji većina ljudi već ima u svojoj kuhinji.

"Dijetetičarka sam i ovo je ono čime hranim svoju kćer dok je bolesna. Uhvatio nas je gadan kašalj koji je posebno izražen noću pa joj prije spavanja dodajem med u toplu vodu", objasnila je Lucy. "Postoje dokazi da med može ublažiti noćni kašalj kod djece i da je jednako učinkovit kao i sirupi protiv kašlja, no važno je upamtiti da se ne smije davati djeci mlađoj od godinu dana."

Što kažu stručnjaci?

Ova metoda nije samo narodni lijek, već je podupire i britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS) kao učinkovit način za ublažavanje grlobolje i kašlja. Prema njihovim podacima, djeca u prosjeku imaju između pet i osam prehlada godišnje. Kašalj se kod prehlade često javlja jer se sluz slijeva niz stražnji dio grla. Iako je roditeljima teško slušati dijete kako kašlje, taj refleks zapravo pomaže u čišćenju sluzi iz prsa i grla.

Na internetskim stranicama NHS-a navodi se: "Ako je dijete starije od godinu dana, možete mu pokušati dati topli napitak od limuna i meda. Ako kašalj traje duže od tri tjedna, posjetite liječnika opće prakse."

Do sličnog zaključka došla je i poznata klinika Mayo, čiji članak navodi da sam med "može djelovati jednako dobro kao i lijekovi bez recepta za ublažavanje kašlja". U nekoliko provedenih studija, osobe s infekcijama gornjih dišnih puteva dobivale su med, što im je, kako se pokazalo, ublažilo kašalj i pomoglo da bolje spavaju, prenosi Mirror.

Kako pripremiti napitak i na što paziti?

Prema preporukama klinike Mayo, djeci starijoj od godinu dana može se dati pola do jedne čajne žličice (2,5 do pet mililitara) meda za tretiranje kašlja. Med se može dati samostalno ili, kako savjetuje dijetetičarka Lucy, otopljen u toploj vodi. Također se može dodati u druge tekućine, poput soka, kako bi se ublažila njegova slatkoća.

Idući put kada noćni kašalj prekine san djeteta, sjetite se ovog jednostavnog i od struke potvrđenog rješenja. Topla voda s medom može u nekim slučajevima biti učinkovito olakšanje, no uvijek imajte na umu dobnu granicu. Potražite savjet liječnika ako simptomi potraju ili se pogoršaju.

