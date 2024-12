Tko ne smije pivo, a tko kavu? Provjerite koja pića (ne) odgovaraju vašoj krvnoj grupi

Dijeta prema krvnim grupama sugerira da konzumacija određenih namirnica na temelju vaše krvne grupe može poboljšati zdravlje i pomoći u upravljanju težinom.

Koncept dijeta prema krvnim grupama prvotno je predstavio liječnik dr. James L. D'Adamo. Njegov sin, dr. Peter J. D'Adamo, popularizirao je ovu dijetu u svojoj knjizi Eat Right 4 Your Type. On tvrdi da su različite krvne grupe evoluirale u različitim razdobljima naše genetske povijesti te da vaša krvna grupa treba određivati što ćete jesti i kako vježbati, piše Healthline.

Koje napitke treba piti koja krvna grupa?

Dijete prema krvnim grupama sustav su prehrane koji kategorizira namirnice kao korisne, neutralne ili štetne. Temelji se na krvnoj grupi osobe i drugim faktorima. Dijeta prema krvnim grupama također daje smjernice za odabir napitaka na temelju vaše krvne grupe.

Foto: Freepik

Krvna grupa O

Plazma sadrži anti-A i anti-B antitijela, ali površina crvenih krvnih stanica ne sadrži A ili B antigene. Budući da ti antigeni nisu prisutni, osoba bilo koje ABO krvne grupe može primiti ovu krvnu grupu.

Dijeta za krvnu grupu O: Naglasak je na visokoproteinskoj hrani, dok se žitarice, grah i mliječni proizvodi ograničavaju. Temelji se na ideji da ljudi s krvnom grupom O imaju probavni sustav koji je najbolje prilagođen za probavu životinjskih proteina.

Preporučeno:

sok od crne trešnje

sok od guave

sok od manga

Nije preporučeno:

sok od kupine

kokosovo mlijeko

sok od mandarine

pivo

kava

destilirana alkoholna pića

crni čaj

Foto: Shutterstock

Krvna grupa A

Površina crvenih krvnih stanica sadrži A antigen, a plazma ima anti-B antitijelo. Anti-B antitijelo napao bi krvne stanice koje sadrže B antigen.

Dijeta za krvnu grupu A: Fokusira se na povrće, voće i žitarice, dok se meso i mliječni proizvodi minimiziraju. Temelji se na uvjerenju da osobe s krvnom grupom A imaju osjetljiviji imunosni sustav i najbolje im odgovara vegetarijanska prehrana.

Preporučeno:

Alkalni voćni sokovi poput razrijeđenog koncentrata soka od crne trešnje

Probava mliječnih proizvoda navodno je teška za osobe s krvnom grupom A, no određene vrste mliječnih proizvoda mogu biti prihvatljive, uključujući:

jogurt

kefir

kozje mlijeko

Nije preporučeno:

sok od naranče

sok od papaje

sok od mandarine ili rajčice

pivo

Foto: Freepik

Krvna grupa B

Površina crvenih krvnih stanica sadrži B antigen, a plazma ima anti-A antitijelo. Anti-A antitijelo napao bi krvne stanice koje sadrže A antigen.

Dijeta za krvnu grupu B: Uključuje ravnotežu mesa, povrća, voća, žitarica i mliječnih proizvoda. Temelji se na ideji da osobe s krvnom grupom B imaju robustan probavni sustav i mogu jesti raznoliku hranu.

Preporučeno:

sok od brusnice

sok od ananasa

sok od papaje

Nije preporučeno:

kokosovo mlijeko

sok od nara

sok od rajčice

Foto: Shutterstock

Krvna grupa AB

Crvene krvne stanice sadrže i A i B antigene, ali plazma ne sadrži anti-A ili anti-B antitijela. Osobe s krvnom grupom AB mogu primiti bilo koju ABO krvnu grupu.

Dijeta za krvnu grupu AB: Uključuje kombinaciju hrane iz dijeta za krvnu grupu A i B. Dijeta za AB krvnu grupu temelji se na uvjerenju da osobe s krvnom grupom AB mogu imati koristi od obje dijete jer je njihova krv mješavina oba tipa, piše Health.

Preporučeno:

čaj od kamilice

sok od trešnje

voda s limunom

jogurt

kefir

Nije preporučeno:

sok od guave

sok od manga

sok od naranče

kofein

alkohol

