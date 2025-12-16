Stiže 13. mirovina: Uskoro počinje isplata, donosimo iznose

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DOBRE VIJESTI ZA UMIROVLJENIKE! /

Ovog bi tjedna trebala krenuti isplata prvog godišnjeg dodatka na mirovinu, odnosno 13. mirovine koju će dobiti svi umirovljenici.

Krajem listopada Vlada je odlučila da će to biti šest eura za svaku godinu mirovinskog staža. To znači da će isplaćeni dodatak u prosjeku iznositi oko 170 eura, dok će umirovljenici s punim radnim stažem od 40 godina na račun dobiti 240 eura.

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava najavljuju da će Vlada sutra na sjednici reći kad točno kreću isplate. Više pogledajte u prilogu.