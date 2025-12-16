FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZORAN KESIĆ /

Najpoznatije TV lice u regiji u RTL Direktu otkrilo detalje što čeka zagrebačku publiku

Nisu folk muzičari iz Srbije jedini koji mogu rasprodati dvorane u Hrvatskoj, mogu to i satiričari. Doduše zasad samo jedan. Zoran Kesić, jedno od najpoznatijih TV lica na Balkanu izvest će svoju priredbu 'Priče i pjesme'. Kaže da je to sve malo stand up, malo presica, malo koncert, malo osnivačka skupština. Zašto toliko mrzi sve odgovorit će nam ovaj muzikalni mrzitelj koji je današnji gost RTL Direkta. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.12.2025.
6:30
RTL Direkt
Zoran KesićSatiraHrvatskaSrbija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx