Najpoznatije TV lice u regiji u RTL Direktu otkrilo detalje što čeka zagrebačku publiku

ZORAN KESIĆ /

Nisu folk muzičari iz Srbije jedini koji mogu rasprodati dvorane u Hrvatskoj, mogu to i satiričari. Doduše zasad samo jedan. Zoran Kesić, jedno od najpoznatijih TV lica na Balkanu izvest će svoju priredbu 'Priče i pjesme'. Kaže da je to sve malo stand up, malo presica, malo koncert, malo osnivačka skupština. Zašto toliko mrzi sve odgovorit će nam ovaj muzikalni mrzitelj koji je današnji gost RTL Direkta. Više pogledajte u prilogu