'BIO JE OVISNIK I BESKUĆNIK' /

Tragedija koja je šokirala Hollywood: O sinu koji ih je navodno i ubio - snimili su film

Svijet je jutros potreslo ubojstvo slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele. Ubijeni su u svom domu u luksuznoj četvrti Hollywooda.

Uhićen pak njihov sin Nick. Problematični 32-godišnjak ovisnik je, koji je zbog odbijanja liječenja i odvikavanja, živio kao beskućnik. Određena mu je jamčevina od 4 milijuna dolara.

Rob Reiner se otvoreno deklarirao kao liberal i demokrat, bio je snažan zagovornik građanskih prava, podržavao je LGBT zajednicu. Žestoko je kritizirao republikance, i predsjednika Trumpa, koji je svojoj društvenoj mreži danas napisao kako je Reiner bio osoba koja je ljude dovodila do ludila zbog, kako je naveo, opsesivne mržnje prema njemu.

Više saznajte u prilogu

15.12.2025.
21:03
Maja Oštro Flis
HollywoodUbojstvoRedatelj
