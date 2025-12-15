FREEMAIL
LJUDI BEZ ADRESE /

Za mnoge su oni nevidljivi ljudi, ali ne i za Vesnu: I vi im možete pomoći da Božić ne provedu na ulici

Umjesto u hladnim vagonima ili na vlažnim klupama pokriveni kartonima, neki od zagrebačkih beskućnika ove će blagdane provesti u toplom hostelu u centru grada. Ponovno su se udružili mali, ali veliki ljudi i napravili čudo. Platili su pet dana smještaja za 20 beskućnika. Više pogledajte u prilogu, a kako se možete u akciju priključiti i vi? 

Ako želite i možete pomoći, javite se na broj 092 3143 446 - Vesna Ribarić.

15.12.2025.
20:29
Ružica Đukić
BeskućniciZagrebDobra Strana DanaBožić
