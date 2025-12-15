Ispred staklene piramide umjesto turista - štrajkaši: 400 zaposlenika odlučilo da ovako dalje ne može

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DANAS JE ZATVOREN! /

Svi koji su danas planirali posjet Louvreu u Parizu, ostali su razočarani. Jer Louvre je zatvoren!

Zaposlenici najpoznatijeg muzeja na svijetu odlučili su da idu u štrajk. Razlog? Loši radni uvjeti koji su, kažu, i doveli do pljačke svjetskih razmjera. Ispred staklene piramide umjesto gužve turista - štrajkaši. Čak 400 zaposlenika Louvrea odlučilo je da ovako dalje ne može!

Što traže oni koji svakodnevno čuvaju Mona Lisu i druga neprocjenjiva blaga? Više pogledajte u prilogu