Lisac, vuk, jež zaigrali karte, stiglo pismo: 'Tko upalio svjetlo, a tko pobijedio?'

IDEJE NA STOLU: JASMINA KOSANOVIĆ /

Tražite li čarobni kutak u Zagrebu, prošećite se centrom i Petrinjskom ulicom. Tamo će vas dočekati Jasmina Kosanović i njezin mali svemir od tkanine, konca, boja, kistova i mašte, a ako se najavite - dobit ćete šalicu toplog čaja i kolačiće.

Jasmina Kosanović – autorica ručno rađenih lutaka, ilustratorica slikovnica, žena koja doslovno živi od čarolije koju stvara – bila je naša gošća u podcastu "Ideje na stolu" i otkrila kako je od djevojčice koja izrezuje papirnate lutkice i oblači je u haljinice došla do vlastitog ateljea u centru grada.

Ispričala nam je zašto svaka njezina lutka kao malo remek-djelo koje ima svoj karakter, kako izgleda život umjetnice bez “službenog” statusa, te kakva pisma nalazi podvučena pod svoja vrata. Uz poruku da se ne prestanemo igrati čak i kad odrastemo, odškrinula nam je svoja vrata čarolije.