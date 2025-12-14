Vatrogasci savjetovali kako smanjiti rizik od požara: 'Nema potrebe da svijetle sami za sebe'

BUDITE OPREZNI /

Adventski vijenci gore u mnogim domovima, usred smo i sezone grijanja, mnogi i na peći na drva. Puno je razloga za oprez.

Ove godine nije bila niti jedna intervencija vezana uz blagdanske ukrase u okolici Rijeke. Vatrogasci su potvrdili da jako dugo nije bilo nekih značajnih intervencija, tako da izgleda da su ljudi oprezniji.

RTL Danas razgovarao je s Aleksandrom Nemecom, zapovjednikom smjene JVP Rijeka.

"Ako znate da ćete napustiti kuću, najbolje je sve te nepotrebne potrošače iskopčati. Nema potrebe da svijetle sami za sebe, a otvoreni plamen definitivno ne ostavljati bez nadzora niti minute, a kamoli više", poručio je.

Više saznajte u razgovoru s Idom Balen.