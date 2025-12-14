Susjedi o tragediji u Bedekovčini: 'Kad je došel doma onda je uvijek nekaj bilo'

REAKCIJA /

Sinoć nakon ponoći u obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je 39-godišnja žena. Pretragom okolnih objekata pronađen je i 43-godišnji muškarac, njezin suprug, koji je presudio sam sebi.

Obitelj je imala četvero djece, od kojih je troje maloljetno. Potvrđeno nam je da su do lani bili pod nadzorom Socijalne službe koja je mjere prekinula jer su uočili napredak. Ubijena i ubojica imali su prijave za nasilničko ponašanje, on 4 kaznene i 6 prekršajnih, ona jednu prekršajnu, potvrdila je policija.

"Kaj bum vam rekla, više put su se svađe bili, on je takav kakav je. Bilo je prepirka, on je bil vani, al kad je došel doma onda je uvijek nekaj bilo", rekla je susjeda Barica.

Samo ove godine 19 žena ubili su njihovi partneri. Stoga, ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, znajte da je pomoć dostupna. Više pogledajte u prilogu.