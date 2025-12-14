Udruga pacijenata ogorčena šutnjom nadležnih o slučaju gube u Hrvatskoj

Kako smo jučer objavili, u Hrvatskoj je nakon 32 godine zabilježen prvi slučaj gube, odnosno lepre. Iz Ministarstva zdravstva potvrdili su nam da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi i radi u Hrvatskoj s obitelji.

Guba je inače, kronična zarazna bolest. Uzrokuje ju bakterija, a prenosi se kašljanjem i kihanjem te je potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim.

Kada se otkrije na vrijeme, kao u ovom slučaju, objašnjavaju nam u splitskoj bolnici gdje je zaraza otkrivena, vrlo brzo nakon započete terapije - osoba više nije zarazna.

"Pacijentu je infekcija dokazana i dijagnosticirana u KBC Split u suradnji s HZJZ-om, odmah nakon postavljanja dijagnoze započeta je odgovarajuća antibiotska terapija koja se uzima na usta i angažirana je epidemiološka služba koja je započela svoje mjere s ciljem prevencije širenja, a rizik širenja je vrlo mali u ovom slučaju", kazala je Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Split.

Zašto se šutjelo o slučaju?

Pacijent će, doznajemo, terapiju primati godinu dana, a njegova obitelj pratit će se idućih pet. Zašto se šutjelo da je guba potvrđena? - pita se udruga pacijenata.

Podsjetimo, guba je zabilježena prije desetak dana - no do upita RTL-a Danas , informacija nije bila službeno komunicirana.

"Ono što zaista možemo reći je da su građani sigurno imali pravo biti pravodobno informirani o svim događajima vezanim za ovu bolest, kao i mogućnosti prevencije. Isto tako, edukacije o samom širenju i zaštiti zdravlja. Tako da ovo zaista nije lijep način komunikacije s građanima i pozivam sve nadležne institucije da itekako buduće vode računa da se ovakve stvari ne zataškavaju", poručila je Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Zašto informaciju nisu objavili odmah, kao Rumunjska koja ima dva potvrđena slučaja gube - odgovor u RTL-u Danas u 19 uživo daje ministrica zdravstva Irena Hrstić.