Umrla je polusestra Anne Frank, ovako su se upoznale: 'Bila je puno zrelija od mene'

U 96. godini umrla je polusestra Anne Frank i preživjela iz Auschwitza, Eva Schloss. Njezina smrt potvrđena je u subotu tijekom počasti u Jewish Newsu, u kojem je njezina obitelj opisala svoju "veliku tugu" zbog gubitka "naše drage majke, bake i prabake".

Počast joj je odao i britanski kralj Charles, koji ju je upoznao tijekom posjeta židovskom društvenom centru u sjevernom Londonu 2022. godine. Kazao je da su joj se on i kraljica Camilla "duboko divili" te da je "počašćen i ponosan" što ju je poznavao, prenosi Guardian.

"Moja supruga i ja smo ožalošćeni viješću o smrti Eve Schloss", dodao je.

Put do logora smrti

Schloss je bila suosnivačica i počasna predsjednica Zaklade Ane Frank. Odrasla je pod imenom Eva Geiringer u Beču s roditeljima i bratom. Kasnije je živjela na trgu Merwedeplein u Amsterdamu gdje je upoznala tinejdžericu Anne Frank.

Kako se situacija u Nizozemskoj pogoršavala, Schloss i njezina obitelj su se dvije godine selili od kuće do kuće, ali ih je na kraju izdao nacistički simpatizer i predao ih vlastima.

Na njezin 15. rođendan obitelj je uhićena, brutalno ispitivana i u svibnju 1944. prisiljeni su ukrcati se u vlakove za nacistički logor smrti Auschwitz.

Schloss i njezina majka su potom odvojene od oca i brata. Tijekom njihovog trodnevnog putovanja u Auschwitz, njezin brat Heinz joj je rekao da su on i njihov otac Erich sakrili 30 njegovih slika ispod podnih dasaka tavana.

Priča o bratu i sestri bila je tema izložbe postavljene u Židovskom muzeju u Londonu 2017. godine.

Schloss se kasnije preselila u Englesku i živjela u Londonu više od 70 godina. Preživjela iz Auschwitza udala se 1952. za Zvija Schlossa i par je imao tri kćeri: Jacky, Caroline i Sylviju.

'Svjetionik nade'

Kad se njezina majka Elfriede udala za Anninog oca, Otta, 1953. godine, Schloss je postala Annina polusestra.

Schloss je 2017. godine za Guardian rekla: "Anne je bila puno zrelija i odrasla od mene. Pohađala je Montessori školu i bila je akademsku godinu ispred mene. Ja sam išla u običnu lokalnu školu".

U dobi od 92 godine, Schloss je ponovno postala državljanka Austrije, u kojoj je rođena.

U emotivnoj počasti, njezina obitelj je poručila: "Nadamo se da će njezino nasljeđe nastaviti inspirirati kroz knjige, filmove i resurse koje ostavlja za sobom".

Izvršni direktor Anne Frank Trusta nazvao ju je "svjetionikom nade i otpornosti".

"Njezina nepokolebljiva predanost borbi protiv predrasuda kroz informiranje o Holokaustu ostavila je neizbrisiv trag na bezbroj života", dodao je.

