FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽI ILI KRŠI ZAKON? /

Kaos kod Karlovaca! Policajac pijan sletio s ceste pa uletio u dvorište umirovljenici

Kaos kod Karlovaca! Policajac pijan sletio s ceste pa uletio u dvorište umirovljenici
×
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Policajca su nakon nesreće odvezli na triježnjenje u posebne prostorije policije, a bit će sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

22.2.2026.
17:25
Tesa Katalinić
Miranda Cikotic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Karlovačka policija izvijestila je o jučerašnjoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao njihov kolega. Sve se dogodilo nešto prije 16 sati kada je policajac izvan službe u općini Barilović izgubio kontrolu nad vozilom. 

Zbog prevelike je brzine u zavoju sletio u kanal oborinskih voda, a onda naletio u betonsku cijev. Nakon toga se nastavio nekontrolirano kretati pa je uletio u dvorište 74-godišnjakinje gdje je udario u metalno kamionsko postolje.

Obavljenim alkotestiranjem policajcu je u krvi utvrđena koncentracija od 2,03 promila, a u nesreći je nastala samo materijalna šteta.

Bit će sankcioniran

Policajca su nakon nesreće odvezli na triježnjenje u posebne prostorije policije. Ističu i da će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

"Od strane načelnika Policijske uprave karlovačke protiv policijskog službenika bit će podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji", priopćili su iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani mladić bi zbog krađe autobusa mogao u zatvor: A prijeti mu i masna novčana kazna

Pu KarlovačkaPolicajacPrometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx