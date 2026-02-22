Kaos kod Karlovaca! Policajac pijan sletio s ceste pa uletio u dvorište umirovljenici

Karlovačka policija izvijestila je o jučerašnjoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao njihov kolega. Sve se dogodilo nešto prije 16 sati kada je policajac izvan službe u općini Barilović izgubio kontrolu nad vozilom.

Zbog prevelike je brzine u zavoju sletio u kanal oborinskih voda, a onda naletio u betonsku cijev. Nakon toga se nastavio nekontrolirano kretati pa je uletio u dvorište 74-godišnjakinje gdje je udario u metalno kamionsko postolje.

Obavljenim alkotestiranjem policajcu je u krvi utvrđena koncentracija od 2,03 promila, a u nesreći je nastala samo materijalna šteta.

Bit će sankcioniran

Policajca su nakon nesreće odvezli na triježnjenje u posebne prostorije policije. Ističu i da će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

"Od strane načelnika Policijske uprave karlovačke protiv policijskog službenika bit će podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji", priopćili su iz policije.

