Pašalić zabio Napoliju sjajan gol, pogledajte majstoriju

U derbiju 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je nakon preokreta pobijedila Napoli sa 2-1, a prvi gol za domaćine zabio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Gosti su poveli u 18. minuti golom Sama Beukeme, a izjednačio je Pašalić u 61. minuti. Nicola Zalewski je ubacio iz kornera, a hrvatski veznjak glavom pogodio za izjednačenje. Pašaliću je to šesti pogodak ove sezone u svim natjecanjima uz pet asistencija.

Pogodak Pašslića protiv Napolija možete pogledati OVDJE.

Pobjedu Atalanti donio je Lazar Samardžić u 81. minuti.

Atalanta je sedma sa 45 bodova, dok Napoli drži treće mjesto sa 50 bodova. Na vrhu ljestvice je Inter sa 64 boda, 10 više od Milana koji ima i susret manje.

POGLEDAJTE VIDEO: Apsolutna dominacija: Pogledajte kako su se Talijani odvojili od konkurencije