KOVAČEVIĆU, JESI VIDIO? /

Veliko razočaranje za Genk uoči revanša s Dinamom, ovo je boljelo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Genk se između utakmica s Dinamom vratio obavezama u domaćem prvenstvu

22.2.2026.
17:02
Hina
Goran Stanzl/PIXSELL
Nogometaši Genka, suparnici zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, ove su nedjelje upisali uvjerljivi domaći poraz 0-3 od Standarda iz Liegea u dvoboju 26. kola belgijske Jupiler lige.

Već nakon prvog poluvremena Genk se našao u teškoj situaciji jer je zaostajao dva pogotka. Strijelci su za Standard bili Hautekiet u 36. te Said u 45. minuti. Ništa se nije promijenilo u nastavku dvoboja već je Standard potvrdio pobjedu kada je Abid u 74. minuti postigao pogodak za konačnih 3-0.

Na ljestvici vodi Union St. Gilloise s 56 bodova. Dva manje ima drugi St. Truiden, a tri manje na trećem mjestu Club Brugge, kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Leko. Genk je ostao sedmi na ljestvici te ima 35 bodova, dok je Standard sada odmah iza njegovih leđa i ima 34 boda.

Genk i Dinamo će u četvrtak, u Belgiji, odigrati uzvratnu utakmicu razigravanja za osminu finala Europske lige. Genk je već u Zagrebu, u prvom susretu, napravio veliki korak prema tom cilju jer je pobijedio s 3-1.

