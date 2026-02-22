Dalić podigao prašinu i izazvao neočekivane reakcije: 'Idi, široko ti polje...'
Pojavila se priča da će Zlatko Dalić nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva napustiti hrvatsku reprezentaciju
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić napustit će hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva i postat će izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavvili su mediji iz te zemlje.
Dalić nije produžio ugovor s HNS-om, a postojeći mu istječe na kraju Mundijala, nakon čega će postati slobodan, a tu priliku žele ikoristiti u Emiratima.
UAE se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo 2026., a upravo u Daliću vide nadu da im to sljedeći put pođe za rukom.
Dalić je već radio u Emiratima, gdje je bio trener Al-Aina s kojim je osvojio titulu. Radio je i u susjednoj Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio Al-Faisaly, kao i najveći klub u državi Al-Hilal.
Vijest o mogućem Dalićevom odlasku s klupe Hrvatske privukla je puno pažnje u Lijepoj Našoj, a odgovori čitatelja Net.hr-a na pitanje misle li da će Dalić napustiti Vatrene su neočekivani. Gotovo svi čitatelji su u komentarima na Facebook profilu Net.hr-a zaželjeli da je priča o Dalićevom odlasku istinita.
U nstavku prenosimo neke od komentara:
"Idi, široko ti polje."
"Sretan mu put, svaka mu čast na rezultatima, ali čim je počeo o politici u sportu tome nema mjesta. Pametnom dosta."
"Otići će. Pa možda baš tamo, najbolje plaćaju. Dobro je sve odradio, za moj pojam malo "previše" ponizan. Hvalim ga kao izbornika a ona druga strana - NE."
"Kome to smeta gos, Dalić, što ga želite mijenjati??"
"Što prije...to bolje."
"Dosadio je i vragu, a najvjerojatnije i samom Bogu."
