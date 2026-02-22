Dalić podigao prašinu i izazvao neočekivane reakcije: 'Idi, široko ti polje...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić napustit će hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva i postat će izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavvili su mediji iz te zemlje.

Dalić nije produžio ugovor s HNS-om, a postojeći mu istječe na kraju Mundijala, nakon čega će postati slobodan, a tu priliku žele ikoristiti u Emiratima.

UAE se nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo 2026., a upravo u Daliću vide nadu da im to sljedeći put pođe za rukom.

Dalić je već radio u Emiratima, gdje je bio trener Al-Aina s kojim je osvojio titulu. Radio je i u susjednoj Saudijskoj Arabiji, gdje je vodio Al-Faisaly, kao i najveći klub u državi Al-Hilal.

Vijest o mogućem Dalićevom odlasku s klupe Hrvatske privukla je puno pažnje u Lijepoj Našoj, a odgovori čitatelja Net.hr-a na pitanje misle li da će Dalić napustiti Vatrene su neočekivani. Gotovo svi čitatelji su u komentarima na Facebook profilu Net.hr-a zaželjeli da je priča o Dalićevom odlasku istinita.

U nstavku prenosimo neke od komentara:

"Idi, široko ti polje."

"Sretan mu put, svaka mu čast na rezultatima, ali čim je počeo o politici u sportu tome nema mjesta. Pametnom dosta."

"Otići će. Pa možda baš tamo, najbolje plaćaju. Dobro je sve odradio, za moj pojam malo "previše" ponizan. Hvalim ga kao izbornika a ona druga strana - NE."

"Kome to smeta gos, Dalić, što ga želite mijenjati??"

"Što prije...to bolje."

"Dosadio je i vragu, a najvjerojatnije i samom Bogu."

POGLEDAJTE VIDEO: Apsolutna dominacija: Pogledajte kako su se Talijani odvojili od konkurencije