Na snagu stupa novi harač. Je li tri eura dovoljno da se odreknemo omiljenih paketića?

Loša vijest za sve ljubitelje online kupovine. Jeftine pošiljke iz Kine postaju skuplje! Od srpnja za svaki paket, i onaj najmanji, plaćat će se dodatna tri eura carine. Odluka je to koju su donijeli europski ministri financija kako bi zaštitili europsko tržište. Otkrili smo što to znači za potrošače, ali i za popularne online trgovine.

U jednoj sekundi 145 paketa - više od četiri i pol milijarde prošle godine. Svaki je mali i jeftiniji od 150 eura i za svaki će se od srpnja naplaćivati tri eura carine.

"Svaki čas dolazi paketić doma nekakav mali od 10, 15 eura i ako će plaćat po 3 eura, nakupit će se kroz mjesec dana", kaže za RTL Danas Ivana Belašević iz Bistre.

Željko Šoban iz Zagreba dodaje: "Na sve se plaća carina pa onda i na to. Roba zbilja, puno robe kola."

I baš to je razlog što se uvodi fiksna carina, kažu europski ministri financija - za proizvode koji stižu iz trećih zemalja izravno potrošačima. Internet trgovina s Kinom je drastično skočila pa ovime, uvjeravaju, žele zaštititi europsko tržište.

"Cijeli proces dostave paketa, malih, srednjih i tako dalje zahtjeva određenu administraciju i trošak dostave paketa, i administracije tipa kurirskih službi i to sve košta. I sad ako se tu ne smisli neka naknada to sve ide na teret koga - znači Europske unije", kaže Igor Vujović, stručnjak za zaštitu potrošača.

Paketi čine 93 posto e-trgovine u EU

A ti mali paketi čine 93 posto e-trgovine u Europskoj uniji, pa iz Komisije poručuju da će nova carina pomoći u zaštiti konkurentnosti europskih poduzeća.

Ekonomski analitičar Luka Brkić upozorava: "To nikako ne može riješit problem europskog gospodarstva i prije svega njegove konkurentnosti, tehnološke superiornosti i inovativnosti koje nema.

A za nove carine možda postoji i treći razlog, smatra profesor Brkić.

"Vi kad pošaljete paket te robe u njegovoj vrijednosti od 1000 eura, vi ćete platiti carinu. Ako ga prepakirate na 5 paketa ispod 150 eura ili već 500 u SAD-u, onda nećete platit carinu samo se o tom radi", kaže.

Pa će se ovako broj takvih prijevara, koje nisu ilegalne, ali jesu štetne za Uniju - smanjiti. Koji god da je razlog, preporuka je uvijek ista.

"Europski proizvodi imaju nekakve standarde i da su kvalitetniji nego proizvodi iz trećih zemalja. Naravno da se tu radi uvijek o ciframa, tj. o financijskim brojkama i ovisi naravno kakve marke se žele kupit", kaže Vujović.

A oni koji naručuju kažu nam, ni 3 eura neće ih spriječiti da uživaju u svojim sitnicama. Tri eura carine privremena je mjera do 2028., a onda se planira novo europsko Carinsko središte za bolji uvid u e-trgovinu.