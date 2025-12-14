Optužio HDZ da su ga učlanili bez znanja pa tražio 10.000 eura. Obilo mu se o glavu: 'Nema izlaza iz HDZ-a'

PROPALA MU TUŽBA /

Portal grada Kaštela donosi vijest kako je neimenovani ratni invalid i magistar informatike tužio HDZ jer su ga navodno učlanili u stranku bez njegovog pristanka. U tužbi je napisao kako se osjeća "silovan, prljav, obezvrijeđen" i da ga poistovjećivanje s HDZ-om stavlja u isti koš s raznim kontroverznim osobama i aferama iz lokalne politike. Nabrojao je niz skandala koje povezuje sa strankom, od navodnih pronevjera u Kaštelima do sumnjivog trošenja općinskog novca. U tužbi tvrdi kako ima nesanice i mučnine, da ga ljudi izbjegavaju misleći da je "pripadnik zločinačke organizacije". Još navodi i kako u njihovoj maloj sredini poštar vidi uplatnice koje mu HDZ dostavlja na kućnu adresu, što mu nanosi sramotu. Naglasio je da je "teško pokretni 80-postotni ratni vojni invalid, nekažnjavan, visoko odlikovan, apolitičan i izraziti protivnik izdajnika".

Od načelnika općine koji ga je upisao u HDZ traži 6.636 eura odštete a od HDZ-a 3.982 eura, ukupno 10.000 eura.

Nažalost sud nije imao razumijevanja za njegove duševne boli jer se ustanovilo da je čovjek još 2019. sam ispunio pristupnicu u HDZ i da nikad nije zatražio ispis iz stranke.

I sad sudu mora platiti još 4250 eura troškova.

Ali tako je to kad se ljudi kače s HDZ-om. Nekad si morao platiti da uđeš u HDZ, sad moraš platiti da iz njega izađeš.