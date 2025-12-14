Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?

STRAVIČNE SNIMKE /

Više osoba je poginulo u pucnjavi na plaži Bondi, potvrdila je policija Novog Južnog Walesa. Policija još nije dala ažurirane informacije o broju smrtnih slučajeva, iako su svi australski mediji objavili da je najmanje desetero ljudi izgubilo život.

Policija navodi da su dva napadača "neutralizirana", dok je područje i dalje aktivna policijska zona kako bi se uklonili sumnjivi improvizirani eksplozivni uređaji.

Dvije su policijske službenice navodno ozlijeđene, iako težina njihovih ozljeda još nije poznata. Policija također navodi da u ovom trenutku nije poznato je li incident povezan s događajem Hanuke koji se održavao na plaži.

Više čitajte OVDJE.