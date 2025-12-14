Rusiji presušuje ključni izvor prihoda: Ovakav pad ne pamte od 2020., a moglo bi biti još gore

Ruski prihodi od nafte i plina u prosincu bi mogli biti gotovo upola manji u odnosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, izvijestio je Reuters.

Prognozirani pad prihoda na oko 410 milijardi rubalja (oko 4,4 milijardi eura), posljedica je nižih globalnih cijena nafte i jačanja rublja, zbog čega su mjesečni prihodi pali na najnižu razinu još od 2020. godine.

Prihodi od nafte i plina i dalje su glavni izvor financiranja Kremlja te čine otprilike četvrtinu prihoda saveznog proračuna. Istodobno, taj je prihod pod sve većim pritiskom zbog velikog rasta rashoda za obranu i sigurnost od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Ministarstvo revidiralo plan

Prihodi od nafte i plina u ovoj godini trebali bi iznositi ukupno 8,44 bilijuna rubalja (92 milijardi eura), što je gotovo 25 posto manje nego prošle godine i ispod ranije prognoze prihoda Ministarstva financija. Te su procjene, navodi Reuters, izrađene na temelju industrijskih i službenih podataka.

Rusko ministarstvo financije u početku je očekivalo 10,94 bilijuna rubalja (118,2 milijardi eura) prihoda od nafte i plina ove godine, no u listopadu su morali napraviti reviziju naniže kako bi u obzir uzeli globalne cijene nafte koje su pale zbog zabrinutosti zbog viška ponude.

'2026. godina je veliki izazov'

Sergej Konjgin, viši analitičar moskovske investicijske banke Sinara, najavio je da će proračunski deficit od 1,6 bilijuna rubalja (17 milijardi eura), koji se očekuje u prosincu, pokriti državnim obveznicama, no ističe da će 2026. godina biti teža, ako cijene nafte ostanu niske.

"Sljedeća godina predstavlja veliki izazov za proračun jer je formiran prema optimističnom scenariju da će cijena nafte biti 59 dolara po barelu i da će 92 rublje vrijediti jedan dolar", naveo je.

Ukrajina i njezini zapadni saveznici više puta su poručili da je cilj ograničavanja ruskih prihoda od nafte smanjiti sposobnost Moskve da financira rat. Ukrajina je, u sklopu tih nastojanja, više puta ciljala rusku naftnu i plinsku infrastrukturu, uključujući rafinerije i skladišta, nastojeći poremetiti glavni izvor financiranja Kremlja.

