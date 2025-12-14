FREEMAIL
U ANTICIKLONI /

Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

I nastavak vikenda uz dvije slike vremena, u anticikloni na Jadranu i u višem gorju sunčano i vedro, a u unutrašnjosti dugotrajna gusta magla i niski oblaci.

Od jutra u nizinama unutrašnjosti oblačno s dugotrajnom, često i cjelodnevnom maglom, mjestimice je moguća i rosulja, a bit će i hladno uz temperaturu između -3 i 1. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje će na sjevernom dijelu biti sumaglice ili magle, a vjetar slab, tek povremeno i umjeren sjeverozapadni. Temperatura uz obalu od 5 do 10 stupnjeva. Više pogledajte u prognozi vremena

14.12.2025.
6:59
RTL Danas
