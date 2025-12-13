Doktor Puljiz za RTL Danas otkriva detalje o gubi: Ovo su prvi simptomi

NIJE SMRTONOSNA /

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube, u Splitu, kod stranog radnika prije desetak dana. Bolest je jučer potvrđena i u Rumunjskoj, gdje su zaražene dvije osobe.

Nekoć je bila smrtonosna, a liječnici umiruju - guba je danas izlječiva bolest. Naša Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je s Ivanom Puljizom, predstojnikom Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević koji je objasnio da razloga za zabrinutost građana nema. Doktor Puljiz otkriva kada je u Hrvatskoj bio posljednji slučaj gube, koji su prvi simptomi te bolesti, ali i kako se ona prenosi. Više pogledajte u videu