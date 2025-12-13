Zastrašujuća snimka iz Zaboka: Pogledajte kako su se vatrogasci borili s vatrenom stihijom

ZBOGOM PAMETI /
Mikulić u inspekciji u Remetincu otkrio razne nepravilnosti. Jadan se umorio: Vlada ga je zato nagradila sa 6+6
Sinoć je oko 23 sata izbio požar u pogonu tvrtke CIAK u Gubaševom kod Zaboka.
Nakon cjelonoćnog gašenja požara, vatrogasci su napravili sjajan posao i uskoro bi trebao biti i skroz ugašen.
Na svu sreću nema ozlijeđenih, a imamo snimku koja prikazuje kako je cijela situacija izgledala zastrašujuće pokazuju i ove snimke, na kojima se mogu čuti i eksplozije.
"Firma se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada i normalno da je dolazilo do manjih eksplozija", poručio je Dražen Sinković iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe.