Zastrašujuća snimka iz Zaboka: Pogledajte kako su se vatrogasci borili s vatrenom stihijom

POSLUŠAJTE EKSPLOZIJU /

Sinoć je oko 23 sata izbio požar u pogonu tvrtke CIAK u Gubaševom kod Zaboka.

Nakon cjelonoćnog gašenja požara, vatrogasci su napravili sjajan posao i uskoro bi trebao biti i skroz ugašen.

Na svu sreću nema ozlijeđenih, a imamo snimku koja prikazuje kako je cijela situacija izgledala zastrašujuće pokazuju i ove snimke, na kojima se mogu čuti i eksplozije.

"Firma se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada i normalno da je dolazilo do manjih eksplozija", poručio je Dražen Sinković iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe.