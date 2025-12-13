Gaženje ruža na trgu, peticija protiv migranata i rob u Gorskom kotaru: 'Mooolim?!'

RTL Direkt poznat je, između ostalog, i po rubrici koja uvijek donosi nešto neočekivano, bizarno ili naprosto nesvakidašnje. Ako ste nekim čudom propustili Mojmirino čuveno "Mooolim?", prisjetite se čemu smo se sve mogli načuditi ovoga tjedna:

Tko je muškarac koji je izgazio ruže u spomen na žrtve femicida?

U 36 sati u Hrvatskoj su ubijene dvije žene. Jedna u romskom naselju, druga u Rijeci. Za 38 žena koje su njihovi bližnji ubili u posljednje tri godine, umjetnica Arijana Lekić Fridrih u subotu je na Trgu bana Jelačića ostavila 38 ruža. Ali jedan od molitelja na trgu... jednostavno ih je zgazio.

'Zašto nema peticije protiv migranata koji se klanjaju na Zrinjevcu?'

Ubojstvo u Rijeci dogodilo se u isto vrijeme kada su na Trgu pripadnici pokreta Muževni budite molili krunicu. Mole za čednost u odijevanju i ponašanju žena i povratak autoriteta muškarca u obitelj, što mnogi tumače kao pozivanje na neravnopravnost.

Na kraju je preko 70 tisuća ljudi potpisalo peticiju da se molitelje makne s trgova u ime 18 ubijenih žena. Ali to se nije svidjelo nekim političarima.

Par iz Gorskog kotara dvije godine muškarca držao kao roba

Čovjeku su oduzeli dokumente, stavili ga u kamp kućicu bez osnovnih životnih uvjeta i prijetnjama i obmanama preuzeli potpunu kontrolu nad njegovim životom. Iskorištavali su ga za težak fizički rad, za što, naravno, nije dobio ni eura.

Par iz pakla je uhićen, sumnjiči ih se za trgovinu ljudima, mogu dobiti do deset godina zatvora.