Cezar Haubica ili kako je premijer odriješio kesu: U šoping poveo i bana Anušića

KAD VELIKI VOĐA TROŠI /

Nakon posjeta Vatikanu premijer je otišao u božićni shopping u Pariz i Berlin kako bi djeci nešto stavio pod bor. Doduše ni igračke danas nisu jeftine, ali dječji osmijeh nema cijenu pa je premijer odriješio kesu.

A za Cezara, Cezar haubice. Ok jest da koštaju ali sva sreća Cezar je u šoping poveo i bana Anušića koji je cijele godine u dućanu marljivo skupljao naljepnice pa skupio za popust. A možda dobije i za džabe.

A to je prava slika i prilika blagdanske shopping groznice u Hrvata. Ljudi po dućanima ko ludi kupuju sve što im se svidi, peglaju kartice do limita a na koji način i s čime će se ti novci vraćati o tome će razmišljati za 20 - 30 godina. I naravno, kako kaže ovaj strastveni šopingholičar uvijek postoji ideja da se te pare neće morati vraćati. Da će banka propasti, da će država propasti, da će Europa propasti, ma sve nek propadne samo da propadnu dugovi.

Doduše na kraju obično propadne kupac, ali to će biti tek za 20 - 30 godina tako da ne moramo danas s tim razbijat glavu. Budemo sutra.